Aphelion: DON’T NOD enthüllt “Hide to Survive”-Trailer zum Sci-Fi-Abenteuer

DON’T NOD lässt Spieler erneut tief in die Welt der Science-Fiction eintauchen. Mit Aphelion erscheint ein Third-Person-Action-Adventure, das auf dem neuentdeckten Planeten Persephone spielt. Das Studio präsentiert nun den neuen Trailer „Hide to Survive“, der die düstere, aber faszinierende Atmosphäre des Spiels greifbar macht.

Überleben am äußersten Rand des Sonnensystems

In Aphelion schlüpfen Spieler in die Rolle der Astronautin Ariane, die nach einer katastrophalen Landung auf Persephone von ihrem Partner Thomas getrennt wird. Die Aufgabe ist klar: Überleben, einander finden und die Mission der Hope 01 erfüllen. Der Planet bietet nicht nur extreme Kälte und unberechenbares Terrain, sondern birgt auch rätselhafte Bedrohungen, die Spieler vorsichtig und strategisch angehen müssen. Die Mischung aus Erkundung, Kletterpassagen und Überlebens-Mechaniken verspricht ein intensives Spielerlebnis.

Mit Werkzeugen wie Grappling Hook, Pathfinder oder Sauerstofftank müssen Spieler die Umgebung meistern, Hinweise auf die geheimnisvollen Phänomene sammeln und die Spannungen zwischen Ariane und Thomas navigieren. Die emotionale Komponente des Spiels – eine zerbrechliche Beziehung auf dem Spiel – fügt Aphelion eine menschliche Dimension hinzu, die das Abenteuer über reine Action hinaus hebt.

Die Balance zwischen Erkundung und Gefahr

Die Entwickler setzen auf cineastisches Design, das Persephone als unberechenbares, lebendiges Ökosystem zeigt. Spieler erkunden atemberaubende, von Eis geprägte Landschaften, während sie gleichzeitig die Bedrohung durch unbekannte Wesen spüren, die unter der Oberfläche lauern. Der Trailer „Hide to Survive“ vermittelt diese Spannung: Nicht jeder Moment ist ein Kampf, oft ist kluges Verstecken der Schlüssel zum Überleben.

Aphelion verspricht damit nicht nur ein visuelles Erlebnis, sondern fordert Geduld, Aufmerksamkeit und strategisches Denken. Spieler werden immer wieder in Situationen geraten, in denen sie ihre Ressourcen abwägen und entscheiden müssen, wie weit sie gehen, um Thomas zu retten und die Geheimnisse Persephones zu entschlüsseln.

Mit Aphelion wagt DON’T NOD erneut den Spagat zwischen emotionaler Geschichte und Survival-Action. Wer auf cineastische Erlebnisse, dichte Atmosphäre und fordernde Erkundung steht, sollte den Trailer und die angekündigten Features genau im Blick behalten. Ob Persephone wirklich zu einem Ort wird, den man nicht so schnell wieder verlässt – oder ob die unbarmherzige Umgebung Spieler zu früh auf die Probe stellt, bleibt abzuwarten. Die Frage, die bleibt: Wie weit würdest du gehen, um jemanden zu retten, wenn die Welt selbst gegen dich ist?