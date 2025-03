April 2025: Der Monat, in dem Xbox auf PS5 Geschichte schreibt?

Der April könnte der Monat sein, in dem die Gaming-Welt einmal mehr auf den Kopf gestellt wird. Was sich bereits Anfang des Jahres als Gerücht abzeichnete, nimmt nun konkrete Formen an: Xbox-Spiele finden vermehrt den Weg auf die PlayStation 5. Und das nicht zu knapp!

Forza Horizon 5 rast auf die PS5

Das preisgekrönte Open-World-Rennspiel Forza Horizon 5 feiert am 29. April sein PlayStation-Debüt. Wer bisher nur neidisch auf Xbox-Spieler schielen konnte, bekommt nun endlich die Chance, die wunderschönen Landschaften Mexikos mit bis zu 500 Fahrzeugen unsicher zu machen. Eine Premiere, die es so bisher noch nie gab.

Forza Horizon 5 stopft damit die klaffende Lücke, die Sony seit Jahren konsequent ignoriert – Arcade-Racer. Klar, The Crew Motorfest ist eine starke Alternative, aber dass ausgerechnet Microsoft auf der PS5 derart Gas gibt, ist das perfekte „Friss meinen Staub!“.

Indiana Jones greift endlich auf PS5 zur Peitsche

Doch damit nicht genug: Glaubwürdige Gerüchte besagen, dass Indiana Jones and the Great Circle bereits am 17. April erscheinen könnte. Falls sich das bestätigt, dürften auch PlayStation-Fans bald in die ikonische Lederjacke schlüpfen und sich auf die Jagd nach sagenumwobenen Artefakten begeben.

Man muss es Sony ja lassen: Seit Uncharted haben sie es meisterhaft geschafft, einen großen Bogen um cineastische Abenteuer dieser Art zu machen – wahrscheinlich, um sich nicht aus Versehen in fesselndem Singleplayer-Gameplay zu verheddern. Zum Glück springt jetzt Indiana Jones and the Great Circle ein und zeigt, wie gut diese Zeiten waren.

Age of Empires 2: Definitive Edition – bald für PS5?

Strategie-Fans dürften sich ebenfalls freuen: World’s Edge, das Studio hinter der gefeierten Age of Empires 2: Definitive Edition, hat die Patchnotes für ein umfangreiches Update veröffentlicht. Auch wenn kein exaktes Release-Datum genannt wurde, verdichten sich die Hinweise, dass die PS5-Version zeitgleich mit dem Patch Mitte April erscheint. „Wir wissen, dass ihr neugierig seid, aber wir können noch nichts Konkretes sagen“, heißt es in einem offiziellen Statement. Ein klares „Ja, aber noch nicht“ also.

Hier sparen wir uns jegliche Erwartungen. Strategie ist für Sony derzeit weder bei Spielen relevant noch in ihrer eigenen Strategie, was den Spiele-Output betrifft.

Oblivion-Remake: April-Release oder nur heiße Luft?

Die vielleicht größte Sensation bahnt sich jedoch im Schatten an: Bethesdas vielgemunkeltes Oblivion-Remake könnte ebenfalls bereits im April erscheinen. Offizielle Bestätigungen? Bisher Fehlanzeige. Aber die Gerüchteküche brodelt gewaltig. Sollte es nicht schon bald erscheinen, ist zumindest eine Enthüllung bis Ende April wahrscheinlich.

Auch wenn noch unklar ist, ob Microsoft demnächst das ganz große Trommelfeuer eröffnet, zeigt dieses Line-up unmissverständlich den ausgestreckten Mittelfinger in Sonys Richtung – und dass Microsofts Publishing-Geschäft auf PS5 jetzt erst so richtig auf Touren kommt.