Arc Raider: Embark bestätigt riesieg Map Riven Tides

Embark Studios bricht mit der staubigen Monotonie des bisherigen Rust Belts in „Arc Raider“ und verlegt das Schlachtfeld an die Küste. Das im April 2026 erscheinende Update „Riven Tides“ markiert den bisher massivsten Content-Drop für den Extraction-Shooter.

Die neue Karte bricht mit dem bisherigen Level-Design von Buried City oder dem Spaceport. Im Zentrum steht eine ringförmige Stadtstruktur, die direkt in das Meer hineingebaut wurde und laut Entwickler die bisher größte zusammenhängende Spielfläche des Titels bietet. Die Architektur setzt auf extreme Vertikalität: Mehrstöckige Ruinen, überflutete Autobahnkreuze und unterirdische Sektionen unterhalb der Wasserlinie fordern eine neue Herangehensweise an die Fortbewegung.

Das Bildmaterial bestätigt zudem ein massives, seitlich liegendes Raketenwrack als zentralen Point of Interest. Flankiert wird dieses Szenario von Offshore-Plattformen, die nur über schmale Brückensysteme oder den Einsatz des Snap Hooks erreichbar sind. Diese Engpässe verändern das taktische Gefüge grundlegend, da Fluchtwege im Vergleich zu den offenen Feldern des Hinterlands drastisch limitiert werden.

Technische Eckpunkte und Roadmap

Der Release ist fest für April 2026 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S eingeplant. Riven Tides fungiert dabei als Abschluss der aktuellen „Escalation Roadmap“. Neben der neuen Topografie integriert das Update spezifische Mechaniken für Wasserbarrieren. Bisher bleibt unklar, ob Schwimm-Mechaniken implementiert werden oder ob das Wasser als tödliche Zonengrenze fungiert.

New images of the NEW Arc Raiders map coming next month in the Riven Tides update.



It may just be the biggest map yet 👀 pic.twitter.com/ua8jltSFpb — ARC Raiders Informer (@ArcRaidersInfo) March 20, 2026

Zusätzlich zur Karte wird ein neuer „Large ARC“-Gegner eingeführt, der speziell auf die vertikalen Strukturen der Küstenstadt zugeschnitten ist. Das Studio deutet zudem auf eine Überarbeitung des Loot-Table-Systems hin, um die längeren Laufwege auf der vergrößerten Karte zu rechtfertigen. Ein neuer Fortschritts-Reset (Expedition Window) begleitet den Patch, womit alle Spieler unter identischen Bedingungen in das neue Areal starten.

Hübsche Wasser-Shader und vertikale Ruinen kaschieren hoffentlich die Gefahr, dass eine größere Karte ohne dichte Loot-Verteilung nur zu einem langatmigen Marathon-Simulator mutiert.