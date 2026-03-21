Latest

Arc Raider: Embark bestätigt riesieg Map Riven Tides

Embark Studios präsentiert mit Riven Tides die größte Karte für ARC Raiders. Küsten-Setting, vertikale Stadtruinen und Release-Termin für April 2026 bestätigt

Niklas Bender
Niklas Author
ByNiklas Bender
Niklas Bender ist Editor-in-Chief bei PlayFront.de und Spezialist für kritische Spieleanalysen und Meinungsformate. Seit 2023 prägt er die redaktionelle Kante des Magazins mit pointierten Kommentaren und...
Follow:
Keine Kommentare
Arc Raiders Cold Snap

Embark Studios bricht mit der staubigen Monotonie des bisherigen Rust Belts in „Arc Raider“ und verlegt das Schlachtfeld an die Küste. Das im April 2026 erscheinende Update „Riven Tides“ markiert den bisher massivsten Content-Drop für den Extraction-Shooter.

Die neue Karte bricht mit dem bisherigen Level-Design von Buried City oder dem Spaceport. Im Zentrum steht eine ringförmige Stadtstruktur, die direkt in das Meer hineingebaut wurde und laut Entwickler die bisher größte zusammenhängende Spielfläche des Titels bietet. Die Architektur setzt auf extreme Vertikalität: Mehrstöckige Ruinen, überflutete Autobahnkreuze und unterirdische Sektionen unterhalb der Wasserlinie fordern eine neue Herangehensweise an die Fortbewegung.

Das Bildmaterial bestätigt zudem ein massives, seitlich liegendes Raketenwrack als zentralen Point of Interest. Flankiert wird dieses Szenario von Offshore-Plattformen, die nur über schmale Brückensysteme oder den Einsatz des Snap Hooks erreichbar sind. Diese Engpässe verändern das taktische Gefüge grundlegend, da Fluchtwege im Vergleich zu den offenen Feldern des Hinterlands drastisch limitiert werden.

Technische Eckpunkte und Roadmap

Der Release ist fest für April 2026 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S eingeplant. Riven Tides fungiert dabei als Abschluss der aktuellen „Escalation Roadmap“. Neben der neuen Topografie integriert das Update spezifische Mechaniken für Wasserbarrieren. Bisher bleibt unklar, ob Schwimm-Mechaniken implementiert werden oder ob das Wasser als tödliche Zonengrenze fungiert.

Zusätzlich zur Karte wird ein neuer „Large ARC“-Gegner eingeführt, der speziell auf die vertikalen Strukturen der Küstenstadt zugeschnitten ist. Das Studio deutet zudem auf eine Überarbeitung des Loot-Table-Systems hin, um die längeren Laufwege auf der vergrößerten Karte zu rechtfertigen. Ein neuer Fortschritts-Reset (Expedition Window) begleitet den Patch, womit alle Spieler unter identischen Bedingungen in das neue Areal starten.

Das könnte dich auch interessieren

Arc Raiders Cold Snap
ARC Raiders: Embark Studios rudert zurück und setzt auf weniger KI-Stimmen
Arc Raider Shrouded Sky
Arc Raiders: Riesige UFOs nach Shrouded Sky-Update gesichtet
Arc Raider Shrouded Sky
Arc Raiders: Patch Notes 1.17.0 – Balance-Feinschliff und System-Updates

Hübsche Wasser-Shader und vertikale Ruinen kaschieren hoffentlich die Gefahr, dass eine größere Karte ohne dichte Loot-Verteilung nur zu einem langatmigen Marathon-Simulator mutiert.

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x