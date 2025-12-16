ARC Raiders 1.7.0: Cold Snap Patch Notes offenbaren neue Optionen und versteckte Buffs

Embark Studios haben mit ihrem aktuellen Patch 1.7.0. für ARC Raiders nicht nur die Cold Snap-Erweiterung verfeinert, sondern auch zahlreiche kleinere, aber spürbare Anpassungen ins Spiel gebracht. Während Spieler die Schneestürme und Erfrierungsgefahren noch verdauen, warten im Hintergrund tiefgreifende Verbesserungen an Gameplay, Waffen und Benutzeroberfläche.

Ein erster Punkt, der leicht übersehen wird: Der Skill Tree Reset ist nun möglich. Spieler können einzelne Punkte für 2.000 Coins zurücksetzen, ein Schritt, der strategische Anpassungen ohne Frust erlaubt. Die Wallet zeigt jetzt auch das Cred-Softcap, wodurch Spieler nicht mehr unbegrenzt Ressourcen anhäufen können – ein subtiler Eingriff, der das Balancing von Raider Decks schützt.

Außerdem wurde die Raider Tool-Customization eingeführt, die es ermöglicht, Werkzeuge optisch und funktional anzupassen, ohne dass das Basisspiel verändert wird.

Waffen- und ARC-Balance

Einige Waffen bekamen eher unauffällige, aber entscheidende Buffs. Die Bettina verliert nun weniger Haltbarkeit pro Schuss, das Magazin wurde leicht vergrößert und die Nachladezeit reduziert – im PvP spürbar, ohne das PvE-Balancing zu gefährden. Die Rattler erhält ein moderates Magazin-Upgrade, um auf niedrigen PvP-Leveln konkurrenzfähiger zu sein.

Bei ARC-Einheiten, etwa dem Shredder, wurden Navigation, Gesundheitswerte und Reaktionsgeschwindigkeit angepasst, sodass Kämpfe nun konsistenter laufen, ohne dass Spieler von KI-Glitches überrascht werden.

Die Patch Notes, die zunächst trocken wirken, enthalten subtile Komfortverbesserungen. Animationen wurden überarbeitet, um ruckartige Bewegungen beim Kombinieren von Snap Hook oder Field Crates zu verhindern. Audio-Updates verbessern sowohl die Richtungswahrnehmung von Gegnern als auch Fußschritte auf Metalltreppen – Kleinigkeiten, die PvP und PvE spürbar verbessern.

Auf Karten wie Stella Montis, Blue Gate und Spaceport wurden außerdem Loot-Platzierungen, Spawnpunkte und Kollisionsprobleme korrigiert, gerade in hektischen Raids nicht zu unterschätzen.

Ein weiterer Punkt, den Spieler oft übersehen: Die Aim Down Sights-Toggle-Option und ein neuer Cinematic-Mode für High-End-PCs erhöhen die Kontrolle und Visualität. Questinteraktionen wurden präzisiert, Tracking-Icons überarbeitet, und Raid-spezifische Belohnungen werden nun klarer angezeigt. Social-Funktionen wie Party-Einladungen, Discord-Status und VOIP-Tests sind stabiler, was die Koordination im Team verbessert.

Ferner hat der Patch zahlreiche unscheinbare Fixes, die aber den Spielfluss enorm verbessern. Dodge-Rolls aus Slides verbrauchen jetzt realistisch Stamina, Climb- und Zipline-Interaktionen funktionieren konsistenter, Loot-Anzeigen und Inventar-Tooltips korrigieren zuvor irritierende Darstellungen. Auch die End-of-Round-Surveys wurden seltener und optional, ein kleiner, aber spürbarer Komfortgewinn.

Dieser Patch zeigt, dass Embark Studios mehr als nur Winteroptik liefern. Spieler profitieren von subtilen, aber nachhaltigen Verbesserungen an Waffen, Tools, Maps und UI. Cold Snap bleibt spannend, doch im Hintergrund sorgen die Änderungen für ein saubereres, ausgewogeneres Spielerlebnis.