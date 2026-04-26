ARC Raiders: Alle Details zu Trials Season 4 & Riven Tides

Die vierte Saison der Trials in „Arc Raiders“ entkoppelt den Fortschritt von spezifischen Wetterbedingungen und startet bereits am 29. April. Das bisherige Punktesystem und die künstliche Verknappung durch Map-Rotationen gehören der Vergangenheit an.

Season 4 der Trials beginnt am 29. April 2026, wie Embark im jüngsten Update mitteilt, unmittelbar einen Tag nach dem Launch der Riven Tides-Erweiterung. Bisher waren die Trials während der Expeditions-Fenster konsequent gesperrt, was den Spielfluss massiv ausbremste und die Community in künstliche Warteschleifen zwang. Dieser Riegel fällt nun weg.

Der Rangaufstieg läuft parallel zur Erkundung der vergessenen Küstenregion. Wer die Zeit findet, grindet beides gleichzeitig, ohne dass das Spiel vorgibt, wann Wettbewerb stattzufinden hat. Es ist die Abkehr von einer Design-Philosophie, die Spieler lieber warten ließ, als sie spielen zu lassen.

Wegfall der Fortschritts-Multiplikatoren

Die Entwickler streichen den zweifachen Bonus für Major Map Conditions ersatzlos. Bisher war der Fortschritt an extreme Wetterereignisse gekoppelt, was Spieler in bestimmte Zeitfenster drängte, um effizient aufzusteigen. Jede Map zählt gleich viel für das Badge-Level. Das nimmt den toxischen Zeitdruck aus dem System, entwertet aber gleichzeitig die riskanten Runs unter Extrembedingungen für jene, die den Kick suchten. Wer bisher nur für den Multiplikator in den Sturm rannte, kann jetzt auch bei Sonnenschein gemütlich Punkte sammeln. Die Jagd nach Effizienz wird durch Beständigkeit ersetzt.

Spezifische Aufgaben wie „Disarm Mines“ oder „Get Hit By Lightning“ sind in Season 4 nicht mehr an feste Map-Zustände gebunden. Bisher schlossen diese Anforderungen Spieler aus, die schlicht zur falschen Uhrzeit online waren. Die neuen Objectives in Arc Raiders – Season 4 umfassen Nahkampf-Herausforderungen, gezielten Einsatz von Gadgets und Granaten sowie die Suche nach einzigartigen Containern. Das Studio reagiert damit auf die harsche Kritik an der mangelnden Variation. Das Ziel ist eine Angleichung der Chancen für Solo-Spieler und Squads, indem die Abhängigkeit vom RNG-Wetter minimiert wird. Man spielt jetzt, was man will, nicht mehr das, was der Server-Algorithmus vorschreibt.

Kosmetischer Grind an der Küste

Als Hauptbelohnung für die Mühen in den Ruinen winkt das Recon Outfit. Die Basisversion wird mit Erreichen des Rangs Tryhard I freigeschaltet. Wer sich weiter durch den Rust Belt schlägt, erhält zusätzliche Toggles und kosmetische Varianten. Die prestigeträchtigen Ränge Hotshot und Cantina Legend bleiben die Zielmarke für jene, die alternative Farben für das Recon-Set zur Schau stellen wollen. Zusätzlich gibt es neue Rucksack-Farben, Charms und das River Dance Emote für den Daredevil-Rang. Für die am 28. April endende Season 3 werden die Belohnungen für das Torque Set basierend auf der finalen Platzierung ausgeschüttet.

Die Leaderboards bleiben eine strukturelle Baustelle, aber immerhin darf man jetzt spielen, wann man möchte. Wer das System bisher als künstliche Arbeit empfand, wird auch in Season 4 keine Offenbarung finden, erhält aber deutlich fairere Rahmenbedingungen.