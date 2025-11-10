Arc Raiders bricht Rekorde – Ist der Shooter jetzt unaufhaltbar?

Elf Tage nach dem Launch und Arc Raiders macht immer noch Schlagzeilen. Der Post-Apokalyptik-Shooter von Embark Studios hat auf Steam einen neuen Rekord erreicht: über 460.000 gleichzeitige Spieler. Zum Vergleich: Am gestrigen Sonntag lag der Peak noch bei 420.000, ein Anstieg, der in dieser Geschwindigkeit bei Multiplayer-Spielen extrem selten ist. Selbst Blockbuster wie GTA 5 oder Starfield konnten solche Zahlen nicht sofort übertreffen.

ARC Raiders: Mehr als ein normaler Shooter

Arc Raiders fällt sofort aus dem typischen Extraction-Shooter-Rahmen. Statt starrer PvP-Kämpfe setzt der Third-Person-Shooter auf PvPvE-Elemente und starke soziale Features. Wer denkt, dass das Spiel nach dem Launch schnell abflachen wird, liegt falsch. Die Spielerzahlen steigen kontinuierlich, und es scheint, als würden immer mehr Gamer das Potenzial des Titels entdecken. Die Mischung aus taktischem Gameplay, zugänglicher Bedienung und packenden Missionen trifft offenbar einen Nerv.

Arc Raiders schlägt derzeit Titel wie Helldivers 2, Battlefield 6 oder bald auch Call of Duty, und kratzt an immer mehr Rekorden. Das spricht für die Qualität und den Langzeitreiz des Spiels, nicht nur für die anfängliche Neugier der Community.

Langer Atem statt Blitzstart

Embark Studios hat bereits eine ambitionierte Roadmap veröffentlicht, die zeigt, dass das Team plant, Arc Raiders langfristig zu unterstützen – im Gespräch sind zehn Jahre Contentpflege. Das ist ungewöhnlich für die Branche, in der viele Multiplayer-Spiele nach ein, zwei Jahren in der Versenkung verschwinden. Die Aussicht auf stetige Updates und neue Inhalte dürfte ein Grund sein, warum die Spielerzahlen noch steigen, statt zu fallen.

Arc Raiders ist längst kein Hype mehr, der nach wenigen Tagen verpufft. Wer den Shooter unterschätzt, verpasst ein Spiel, das sowohl taktische Tiefe als auch sozialen Spaß bietet. Mit steigenden Spielerzahlen, Rekordwerten auf Steam und einem klaren Entwicklungsplan könnte der Titel sich dauerhaft in der Multiplayer-Landschaft etablieren. Für Fans von PvPvE-Shootern ist Arc Raiders aktuell offenbar ein Muss.