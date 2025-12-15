ARC Raiders: „Cold Snap“ – Trailer zeigt Winterevent, Schneestürme und frische Mechaniken

ARC Raiders bekommt am Dienstag, den 16. Dezember um 10:30 Uhr sein nächstes großes Update. Mit Cold Snap schicken Embark Studios die Raider in einen zeitlich begrenzten Winter, der spielerisch mehr ist als nur eine optische Abwechslung.

Der Kälteeinbruch trifft Speranza

Cold Snap bringt dynamischen Schneefall, eisige Temperaturen und veränderte Bedingungen auf mehrere bekannte Raid Locations. Schneestürme schränken die Sicht ein, Seen frieren zu und offenes Gelände wird deutlich riskanter. Neu ist dabei vor allem der Erfrierungsstatus. Wer sich zu lange ungeschützt im Freien aufhält, verliert schrittweise Lebensenergie. ARC Raiders zwingt seine Spieler damit, Routen, Ausrüstung und Rückzugsorte neu zu denken – klassische Risikobewertung, nur eben bei Minusgraden.

Visuell legt das Update ebenfalls nach. Karten wie das Damm-Schlachtfeld, die Begrabene Stadt oder der Raumhafen zeigen Frost, Schneeansammlungen und zugefrorene Flächen. Das verändert nicht nur die Atmosphäre, sondern auch bekannte Bewegungsmuster.

Zeitlich begrenzte Events mit System

Cold Snap läuft vom 16. Dezember 2025 bis zum 13. Januar 2026 und ist das zweite kostenlose Inhaltsupdate seit dem Release von ARC Raiders. Kernstück sind zwei saisonale Events. Flickering Flames belohnt Durchhaltevermögen: Über 25 Stufen lassen sich neue Ausrüstung, Anpassungen und Raider-Marken freischalten, basierend auf gesammelten Merits. Aktiviert wird das Event nach fünf gespielten Runden.

Das Candleberry Banquet Project setzt stärker auf Kooperation. Spieler sammeln spezielle Gegenstände an der Oberfläche und schalten über fünf Stufen neue Szenen sowie Belohnungen frei. Beide Events greifen ineinander und sorgen dafür, dass Fortschritt nicht nur vom reinen Überleben abhängt.

Neues Raider Deck und saisonaler Neustart

Mit Cold Snap wird zudem ein zweites Raider Deck eingeführt, das allen Käufern kostenlos zur Verfügung steht. Das sogenannte Goalie Raider Deck erscheint am 26. Dezember dauerhaft und bringt neue Aufgaben, kosmetische Items sowie ein vom Eishockey inspiriertes Outfit inklusive Hockeyschläger-Tool.

Ergänzt wird das Update durch einen optionalen saisonalen Reset im Expedition Project. Spieler können ihren Fortschritt zurücksetzen, starten mit einem neuen Raider und übernehmen dabei exklusive Buffs und Vorteile. Für Langzeitspieler ist das weniger Rückschritt als kontrollierter Neuanfang.