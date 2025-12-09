ARC Raiders: „Cold Snap“-Update bringt Wintereinbruch – früher als erwartet

ARC Raiders bekommt sein nächstes großes Update, und zwar etwas früher, als viele Fans gedacht hatten. „Cold Snap“ rollt am 16. Dezember auf allen Plattformen aus und verwandelt die Spielwelt Speranza in ein frostiges Schlachtfeld.

Embark Studios kündigte den Termin in einem frischen Social-Media-Post an und löste damit prompt eine Welle an Fan-Theorien aus.

Was steckt hinter dem „Flickering Flames“-Event?

Was schon feststeht: Speranza wird zugeschneit, und ein neues Event namens „Flickering Flames“ kommt ins Spiel. Was genau dahintersteckt, bleibt Embark zwar noch schuldig, aber die Community hat bereits angefangen, das Promo-Bild wie ein digitales Tatortfoto zu analysieren.

Darauf zu sehen: ein toter Raider, allerdings ohne sichtbare Feinde. Das heizt die Spekulationen an, ob „Cold Snap“ erstmals echte Wettergefahren einführt, die Spieler bei Minusgraden buchstäblich erfrieren lassen, wenn sie zu lange draußenbleiben.

Und genau hier setzt die beliebteste Theorie an: „Flickering Flames“ könnte eine Art dynamische Kältezone sein, in der Spieler Schutz suchen und Wärmequellen anzapfen müssen. Blizzard als Gegner, mal etwas anderes als die üblichen Maschinenhorden. Bestätigt ist das alles natürlich nicht, aber Embark spielt seit jeher gerne mit kryptischen Ankündigungen. Man könnte fast glauben, jemand im Studio sammle Bonuspunkte für atmosphärische Teaser.

Warum der frühe Release für ARC Raiders wichtig ist

Interessant ist auch die zeitliche Einordnung. Eigentlich lag die Erwartung nahe, dass das nächste große Update erst mit dem Expedition-Project kommt, das läuft jedoch noch bis zum 22. Dezember. Dass „Cold Snap“ vorher landet, wirkt wie ein taktischer Schritt: Momentum vor den Feiertagen, frische Spielerströme, zusätzliche Engagement-Spikes. Klassischer Pre-Holiday-Move.

In den sozialen Kanälen herrscht jedenfalls Vorfreude. Von „HELL YEA“ bis „Snow is coming!!!“ reicht das Spektrum, garniert mit einem „Oh fuck yeah“. Kurzum: Die Community hat Lust auf Frost.

Embark dürfte in den kommenden Tagen weitere Details zum Event und möglichen Gameplay-Anpassungen liefern. Falls das Studio wirklich mit Umgebungsschäden experimentiert, könnte „Cold Snap“ zum bisher prägendsten Update von ARC Raiders werden, und ein spannender Vorgeschmack auf die zukünftige Ausrichtung des Spiels.