Arc Raiders: Community knackt das Stella Montis-Event, Zugang jetzt offen

Manchmal zeigt eine Spielerschaft sehr deutlich, wie wenig Planbarkeit Live-Service-Design wirklich hat. Das aktuelle Arc Raiders-Event rund um die neue Region Stella Montis ist ein Lehrbuchbeispiel dafür. Was als gemeinschaftliche Freilegung eines verschütteten Zugangstunnels gedacht war, ist innerhalb eines Tages so weit vorangeschritten, dass Embark offenbar nur staunend danebensteht.

Das Prinzip ist simpel: Ressourcen abliefern, Fortschrittsbalken füllen, Zugang frei. Dass die Spieler dieses System bis an die Schmerzgrenze optimieren würden, sollte niemand überraschen. Trotzdem ist der Balken schneller explodiert, als es das Eventformat vorgesehen hat.

Embark bremst, die Community gibt weiter Vollgas

Kurz nach dem Start rauschte der Fortschritt so forsch nach oben, dass Embark die Reißleine ziehen musste. Der Wert wurde nachträglich zurückgesetzt und das Wachstum deutlich verlangsamt. Offiziell, um „mehr Spielern die Teilnahme zu ermöglichen“. Inoffiziell: Das Event drohte sich selbst zu erledigen, bevor überhaupt alle eingeloggt waren.

Genützt hat das nur bedingt. Bereits heute lag der Fortschritt bei weit über 80 Prozent, kurze Zeit später kletterte er auf rund 89 Prozent. Jetzt ist der Zugang frei. Egal, wie stark Embark den Anstieg gedrosselt hat, die Community stemmt die Ausgrabung praktisch im Alleingang.

Was erwartet uns in Stella Montis?

Embark beschreibt die Region als kühle, abgeschottete Anlage inmitten der nördlichen Berge. Alles wirkt klinisch, fast überinszeniert, und gleichzeitig so, als solle man besser nicht zu lange dort bleiben. Schnee, Frost, Geräusche, die im Nichts verhallen. Das Setting deutet klar in Richtung atmosphärischer Erkundung statt lauter Spektakel.

Wie groß die Zone ist, welche Gefahren sie bereithält oder ob neue Mechaniken integriert sind, bleibt allerdings offen. Embark hält sich ungewöhnlich zurück. Sicher ist nur, dass die Community mit einem anspruchsvolleren Areal rechnet. Wer einen derart intensiven Freischaltprozess lostritt, wird mehr erwarten als eine Handvoll Container und ein paar neue Gegnerformen.

Das Event zeigt vor allem, dass Arc Raiders am besten funktioniert, wenn die Community eine klare Aufgabe hat. Die Geschwindigkeit, mit der die Spieler den Fortschritt vorantreiben, sagt viel über Motivation und Aktivität aus, und ebenso viel über die Fehleinschätzung des Studios. Wenn Stella Montis inhaltlich abliefert, kann das Spiel davon enorm profitieren. Wenn nicht, bleibt es ein Event, das sich eher wie ein Stresstest für die Server anfühlt.