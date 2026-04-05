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Arc Raiders: Crafting-System wird für ungeduldige Spieler entschlackt

Embark Studios führt den „Ressourcen erwerben“-Button in ARC Raiders ein. Weniger Menüs, schnelleres Crafting – alle Details zum UI-Update vom April 2026.

Niklas Bender
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ByNiklas Bender
Niklas Bender ist Editor-in-Chief bei PlayFront.de und Spezialist für kritische Spieleanalysen und Meinungsformate. Seit 2023 prägt er die redaktionelle Kante des Magazins mit pointierten Kommentaren und...
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Arc Raiders Flashpoint Update

Embark Studios kapituliert vor der Ungeduld der Arc Raiders-Spieler und strafft das Crafting-System pünktlich zum Fest der Auferstehung massiv. Wer Materialien sucht, muss künftig nicht mehr denken, sondern nur noch klicken.

Das UI-Team von „Arc Raiders“ implementiert eine direkte Beschaffungsfunktion innerhalb des Crafting-Menüs. Spieler können fehlende Ressourcen ab dem 4. April 2026 über den Button „Ressourcen erwerben“ sofort aus verfügbaren Quellen wie Händlern oder dem Recycling-Inventar beziehen.

Der Umweg über separate Menüstrukturen oder den manuellen Besuch bei NPCs wie Celeste entfällt damit vollständig. Das Ziel ist klar definiert: „Jeder Moment, den man verbringt, soll sich zielgerichtet anfühlen.“ In der Praxis bedeutet das, dass die Navigation zwischen verschiedenen Bildschirmen als Belastung identifiziert wurde.

Das Studio reagiert damit auf eine lautstarke Kritik aus der Community. Das Feedback war eindeutig: „Ich verbringe zu viel Zeit mit dem Crafting.“ Bisher mussten Spieler mühsam zwischen Lagertruhen, Zerlegestationen und Händlern hin- und herwechseln, um die notwendigen Komponenten für neue Ausrüstung zusammenzukratzen. Diese Reibungspunkte werden nun eliminiert. Es ist der Versuch, den Spielfluss um jeden Preis aufrechtzuerhalten. Die Entwickler nennen es eine „optimierte Art, fehlende Materialien zu erwerben“.

Bequemlichkeit siegt über Anspruch: Embark planiert die Lernkurve.
Bequemlichkeit siegt über Anspruch: Embark planiert die Lernkurve

Die Kernpunkte des Updates

Der Patch fokussiert sich rein auf die Reduzierung der Klicks pro Item. Das System scannt alle verfügbaren Quellen im Hintergrund und listet diese als direkte Kauf- oder Zerlegungsoption auf, solange die Materialien theoretisch im Besitz oder käuflich erwerbbar sind. „Kein Suchen mehr in Menüs“, verspricht das Team. Die Automatisierung greift überall dort, wo der Spieler früher selbst entscheiden musste, ob er seine Vorräte opfert oder wertvolle Währung bei Celeste lässt. Das System nimmt die Abkürzung.

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Das Studio betont, dass dies erst der Anfang einer größeren Umstrukturierung ist. Man wolle diese Schmerzpunkte „systematisch abtragen“. Wer also gehofft hatte, dass ARC Raiders eine komplexe Logistik-Komponente behält, wird enttäuscht. Die Priorität liegt auf maximaler Effizienz und minimalem Widerstand. Crafting soll nicht mehr wehtun. Es soll eigentlich gar nicht mehr stattfinden, außer als flüchtiger Klick im Vorbeigehen.

Früher hieß das Gameplay-Loop, heute ist es lästiger Reibungsverlust zwischen zwei Schusswechseln.

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SOURCES:Embark Studios
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