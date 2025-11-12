Arc Raiders: Duo-Matchmaking, Preisupdate und ein Blick in die Zukunft

Nach Tagen anhaltender Diskussionen und Spielerwünsche hat das Team von Arc Raiders ein still getestetes Feature offiziell aktiviert: das Duo-Matchmaking. Seit Anfang der Woche werden Spieler nun bevorzugt nach Teamgrößen zusammengeführt, also Solos mit Solos, Duos mit Duos und Trios mit Trios. Das soll faire Matches fördern und verhindern, dass zufällige Teamkonstellationen das Spielerlebnis verzerren.

Ganz perfekt ist das System allerdings (noch) nicht. Die Entwickler weisen darauf hin, dass es sich um eine priorisierte, aber nicht garantierte Zuteilung handelt. Mit anderen Worten: In der postapokalyptischen Speranza kann man auch mal auf ein Trio treffen, wenn man nur zu zweit unterwegs ist. Willkommen in der Realität des Matchmakings.

Preise runter, Vertrauen rauf

Ebenfalls Thema in der Community waren die teils happigen Preise für kosmetische Items. Das Studio hat reagiert und kündigt eine deutliche Preisanpassung an. Ab dem 13. November gelten neue, niedrigere Preise im Ingame-Store.

Wer bereits zum alten Kurs zugeschlagen hat, muss sich keine Sorgen machen: Die Differenz wird automatisch in Raider Tokens zurückerstattet, ein seltener Fall von Entwickler-Einsicht, der vielen Studios als Beispiel dienen dürfte.

Fortschritt ohne Pay-to-Win

Mit dem neuen Update führen die Entwickler außerdem die Raider Decks ein, ein System, das Fortschritt und Individualisierung vereinen soll. Derzeit gibt es ein kostenloses Deck, das einige Gameplay-Items enthält, die durch Spielzeit freigeschaltet werden.

Später wird es zusätzlich Premium-Decks geben, die auf kosmetische Inhalte und Komfortfunktionen setzen. Somit soll es keine Pay-to-Win-Vorteile geben und Arc Raiders positioniert sich bewusst gegen die umstrittenen Monetarisierungsmodelle vieler Live-Service-Spiele, ein Schritt, der nach dem Launch-Debüt im Sommer 2025 das Vertrauen der Spieler stärken könnte.

Arc Raiders auf Kurs

Das Entwicklerteam verweist in seinem Update auch auf die kommende 2025-Roadmap, die weitere Inhalte und Verbesserungen verspricht. Nach einem etwas turbulenten Start scheint sich Arc Raiders langsam zu stabilisieren, nicht zuletzt dank offener Kommunikation und schneller Reaktion auf Feedback.

Dass man nun Duo-Spieler priorisiert, Preise anpasst und Pay-to-Win ausschließt, wirkt fast schon wie ein Gegenentwurf zu typischen Live-Service-Mustern. Vielleicht hat Embark Studios verstanden, dass Vertrauen in der Community die wertvollste Währung ist, und nicht die nächste kosmetische Jacke für 15 Euro.

Für alle, die bislang nichts mit Arc Raiders anfangen konnten, hat Embark ein neues Einführungsvideo veröffentlicht, das alle offenen Fragen beantworten soll.