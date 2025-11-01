Arc Raiders: Embark Studios legt mit erster Roadmap nach dem Rekordstart nach

Latest

Embark Studios enthüllt die 2025-Roadmap für Arc Raiders – zwei große Updates, neue Karten und Events stehen bevor. Was Spieler jetzt erwartet.

Niklas Bender
Niklas ist seit 2022 als Freelancer und Editor-in-Chief bei PlayFront.de aktiv. Er liebt die PS5, schreibt pointiert, bissig und mit klarer Meinung – egal ob zu...
arc raiders release

Arc Raiders legt einen Traumstart hin: Kaum einen Tag nach dem Release knackt das neue Extraction-Shooter-Projekt von Embark Studios die Marke von 250.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam, mehr als das hauseigene The Finals jemals zum Launch schaffte. Und anstatt sich auf diesem Erfolg auszuruhen, zeigt das Studio bereits, wie es weitergeht. Mit einer klaren Roadmap für die kommenden Monate.

Zwei große Updates bis Jahresende

Für den Rest von 2025 sind zwei größere Content-Updates geplant: eines im November, eines im Dezember. Das November-Update bringt mit Stella Montis eine neue Karte, frische ARC-Maschinen und Community-Events, also genau die Mischung, die ein Live-Service-Spiel braucht, um Spieler langfristig zu halten. Im Dezember folgt dann eine winterliche Erweiterung namens Snowfall, inklusive neuer Expeditionsinhalte und einem zusätzlichen Raider-Deck.

Dass Embark diese Pläne so früh offenlegt, ist bemerkenswert, und geschickt. Nach dem massiven Launch-Erfolg muss das Team jetzt beweisen, dass Arc Raiders mehr ist als nur ein kurzlebiger Steam-Hype. Eine transparente Roadmap hilft, das Vertrauen der Community zu festigen, besonders in einem Genre, in dem „Early Access-Burnout“ fast schon Standard ist.

Embark Studios gibt mit der neuen Arc Raiders-Roadmap einen Ausblick auf kommende Inhalte und Events.
Embark Studios gibt mit der neuen Arc Raiders-Roadmap einen Ausblick auf kommende Inhalte und Events.

Sauberer Start trotz Online-Fokus

Der Launch selbst verlief erstaunlich stabil. Laut Embark wurden kleinere Server- und Animationsprobleme bereits per Hotfix behoben, größere Ausfälle blieben aber aus. Für ein Studio, das gerade erst sein zweites Online-Spiel auf die Beine stellt, ist das ein starkes Signal, und ein Unterschied zu vielen anderen Multiplayer-Starts, die oft im Chaos enden.

Mit Arc Raiders etabliert sich Embark als ernstzunehmender Player im Live-Service-Markt. Nach The Finals, das noch stark auf kompetitive Arenakämpfe setzte, wagt das Studio mit einem PvPvE-Ansatz den nächsten Schritt. Ob es gelingt, die Spieler langfristig zu binden, hängt nun davon ab, wie konsequent Embark Feedback umsetzt – und ob die angekündigten Updates Substanz bieten.

Der Abschluss der offiziellen Mitteilung lässt jedenfalls keinen Zweifel daran, dass man große Pläne hat: „Dies ist erst der Anfang.“ Ein Satz, der in der Games-Branche oft zu hören ist, aber selten so glaubwürdig klang wie jetzt.

