ARC Raiders hat einen beeindruckenden Start hingelegt und auf Steam über 350.000 gleichzeitige Spieler erreicht. Die Popularität bringt jedoch technische Probleme mit sich und Spieler berichten von langen Warteschlangen, Matchmaking-Fehlern und Verbindungsabbrüchen.

Am Sonntag meldete SteamDB einen Höchststand von rund 354.000 gleichzeitigen Spielern, bevor die Zahl kurz darauf einbrach. Die Abnahme deutet darauf hin, dass viele Spieler entweder abgebrochen oder temporär getrennt wurden. Berichte über fünf- bis zehnminütige Wartezeiten tauchten parallel auf. Reddit-Nutzer teilten humorvolle wie frustrierte Reaktionen, von „Queue Simulator“ bis hin zu scherzhaften „Explodiere, wenn es nicht bald läuft“-Kommentaren.

Embark Studios reagiert mit Roadmap und Rückerstattungen

Trotz des Chaos hat Embark Studios schnell reagiert. Eine erste Roadmap zeigt geplante Inhalte und langfristigen Support für die neue IP. Zusätzlich kündigten die Entwickler an, dass Spieler, deren Ausrüstung durch Cheater verloren ging, entschädigt werden. Laut Embark erhalten betroffene Spieler ihre Items automatisch zurück, ohne selbst Meldung erstatten zu müssen.

Embark betont, dass sie in ARC Raiders eine faire Spielumgebung schaffen wollen, die auf Können, Teamarbeit und Spielspaß basiert. Die Rückerstattungen sollen das Vertrauen der Community stärken und das Spielerlebnis nachhaltig verbessern.

Serverdruck und neue IPs

Für die Branche zeigt ARC Raiders mehrere Trends. Neue, ambitionierte Shooter mit kooperativem Ansatz können sofort hohe Spielerzahlen erzielen, setzen aber gleichzeitig die Server unter Druck. Cross-Plattform-Play und hoher Launch-Traffic verlangen skalierbare Infrastruktur, um Frust bei Spielern zu vermeiden.

Vergleichbare Starts hatten zuletzt Titel wie GTA 5 oder Battlefield 6, was verdeutlicht, dass Embark Studios mit ihrer neuen IP schon jetzt in die Liga großer Namen vorstoßen.

Spieler, die jetzt einsteigen, müssen weiterhin mit Wartezeiten rechnen, können aber sicher sein, dass die Entwickler die Probleme aktiv adressieren. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob ARC Raiders den Hype halten und gleichzeitig die technischen Hürden meistern kann. Für Fans bleibt es spannend, während die Server unter dem eigenen Erfolg ächzen.