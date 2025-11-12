Arc Raiders: Erstes großes Update North Line startet – neue Region, Events & tödliche Gegner

Am 13. November um 10:30 Uhr öffnet Arc Raiders mit dem Update North Line endlich die Pforten zur neuen Region Stella Montis, eine eisige, verlassene Landschaft nördlich des Rust Belt. Laut Entwickler Embark Studios ist sie „kalt, makellos und voller Überreste menschlicher Ambitionen“. In anderen Worten: postapokalyptisches Hochgebirge mit einem Hauch von Tragödie.

Die Region ist allerdings kein freier Ausflug. Der Zugang muss erst über das neue Community-Event „Breaking New Ground“ freigespielt werden. Spieler weltweit müssen gemeinsam Tunnel wiederherstellen, um Stella Montis zu erreichen, und dabei die Event-Währung Merits verdienen. Das Ganze läuft bis Dezember und bildet Phase II der globalen Kampagne „Staking Our Claim“.

Neue Feinde, neue Tools

Mit North Line ziehen auch zwei neue ARC-Gegner ins Spiel:

Die Matriarch : Ein gewaltiger Gegner, der selbst der Queen Konkurrenz macht. Sie erscheint unter bestimmten Bedingungen schon während des Events.

: Ein gewaltiger Gegner, der selbst der Queen Konkurrenz macht. Sie erscheint unter bestimmten Bedingungen schon während des Events. Der Shredder: Exklusiv in Stella Montis aktiv, spezialisiert auf Nahkampf und aggressive Überraschungsangriffe – perfekt also, um unvorsichtige Spieler aus der Deckung zu holen.

Zur Verteidigung bringt das Update neue Ausrüstung mit: das Energy Burst Battle Rifle sowie neue Minen-Typen (Impulse, Timed und Gas Jump). Zusätzlich gibt es die frischen Playstyles „Lone Wolf“ und „Trailblazer“, die mehr Individualität beim Kampf und Erkunden ermöglichen. Passend dazu warten neue Questlines, die Stella Montis und seine Hintergründe beleuchten.

Der Anfang einer Roadmap

Embark betont, dass North Line erst der Auftakt der geplanten Roadmap. Im Dezember folgt bereits das nächste Update „Cold Snap“, das unter anderem das Flickering Flames-Event, neue Schneebedingungen und den Reset des Expedition Project Raider bringt. Außerdem wird es ein Store-Update und zahlreiche Preisanpassungen geben.

Mit North Line setzt Arc Raiders erstmals klare Signale für echten Langzeit-Content. Das Community-Event ist ein cleverer Weg, Spieler zu verbinden, statt sie nur durch Loot zu motivieren. Die neuen Gegner klingen spannend, auch wenn man abwarten muss, ob sie spielerisch mehr Tiefe bringen als nur neue Schadenszahlen.

Wenn Embark den Rhythmus hält, könnte Arc Raiders endlich das werden, was viele sich zum Start erhofft hatten: ein Spiel, das die Balance zwischen Atmosphäre, Herausforderung und Gemeinschaft wirklich trifft.