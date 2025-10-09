Latest

ARC Raiders: Expedition Project bringt freiwillige Charakter-Resets ins Spiel

Mit dem „Expedition Project“ führt ARC Raiders freiwillige Charakter-Resets ein – samt Belohnungen für Veteranen und fairer Balance für Gelegenheitsspieler.

arc raiders

Das Studio hinter ARC Raiders wagt einen ungewöhnlichen Schritt. Mit dem sogenannten Expedition Project führen die Entwickler ein freiwilliges Reset-System ein, das Spielern erlaubt, ihre Charaktere regelmäßig zurückzusetzen, ohne Zwang, aber mit Belohnungen. Das Ziel: Frischen Wind in das Spiel bringen, ohne den Fortschritt jener zu bestrafen, die nur gelegentlich spielen.

Kein Wipe-Zwang, aber eine Einladung zum Neustart

Während viele Online-Spiele auf verpflichtende globale Wipes setzen, will das schwedische Studio Embark Studios den Mittelweg gehen. Wer möchte, kann alle acht Wochen an einer Expedition teilnehmen, die einem kompletten Neustart gleicht, inklusive Verlust von Leveln, Items und Skills. Wer das Projekt abschließt, darf die Reise erneut antreten, sobald ein neuer Zyklus beginnt.

Was bleibt, sind kosmetische Errungenschaften, Achievements und andere Meta-Elemente – also all das, was man sich entweder durch Echtgeld oder langfristige Spielzeit verdient hat. Für den Wiedereinstieg wird der lästige Tutorial-Teil übersprungen, sodass Veteranen direkt in die Action einsteigen können.

Belohnungen statt Machtvorteile

Die Entwickler versprechen handfeste Anreize, aber keine unfairen Vorteile. So sollen Expeditionsteilnehmer kosmetische Belohnungen, dauerhafte Account-Freischaltungen und zeitlich begrenzte Komfortboni erhalten, die sich mit jeder abgeschlossenen Expedition leicht steigern. Das Ganze soll mehr Motivation als Macht vermitteln, ein Ansatz, der fair klingt, aber wie immer vom Balancing abhängt.

Die Idee, den Wipe freiwillig zu machen, ist mutig, und potenziell ein Vorbild für andere Service-Games. Statt Spieler zu zwingen, regelmäßig von vorn zu beginnen, setzt ARC Raiders auf Eigenmotivation und eine Art Prestige-System. Wer gern von Null startet, bekommt den Reiz des Neuanfangs. Wer lieber konstant Fortschritt sieht, darf das ebenfalls.

Damit löst das Studio ein altbekanntes Problem eleganter als viele andere: Spielzeit wird respektiert, und doch bleibt die Welt in Bewegung. Ob das System langfristig trägt, wird sich erst zeigen, aber es klingt nach einem fairen Experiment in einem Genre, das oft wenig Rücksicht kennt.

Das Expedition Project soll mit dem finalen Spielstart live gehen und in 8-Wochen-Zyklen laufen. Weitere Projekte, etwa saisonale oder thematische Events, sollen folgen. Embark Studios beobachtet laut Design Director Virgil die Community-Reaktionen genau, und will das System je nach Feedback weiterentwickeln.

Wer also Lust hat, ARC Raiders regelmäßig neu zu erleben, bekommt künftig genau das – freiwillig, fair und mit Stil.

