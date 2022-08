Arc Raiders – F2P-Shooter auf 2023 verschoben

An update from the team: pic.twitter.com/0J3imUtZP4

Wir werden in weitere Details eintauchen, sobald wir beginnen, das Spiel ausführlicher mit Spielern zu testen. Die Aufregung um ARC Raiders seit seiner Enthüllung war so ermutigend für uns, und wir wissen eure Unterstützung wirklich zu schätzen.“

What do you think?