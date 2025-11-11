ARC Raiders feiert 4 Millionen Verkäufe – Shooter wird zum Überraschungshit

ARC Raiders hat sich still und leise zu einem der größten Überraschungserfolge des Jahres entwickelt. Wie Entwickler Embark Studios und Publisher Nexon bekannt geben, hat der PvPvE-Shooter mittlerweile über vier Millionen Einheiten verkauft, keine zwei Wochen nach Release am 30. Oktober 2025.

Am vergangenen Wochenende tummelten sich laut offiziellen Angaben zudem mehr als 700.000 Spieler gleichzeitig in der dystopischen Welt des Spiels.

Vom Sorgenkind zum Erfolgstitel

Dass ARC Raiders diesen Höhenflug erleben würde, war nicht unbedingt abzusehen. Nach mehreren Verschiebungen und einem Strategiewechsel – ursprünglich war das Spiel als reiner Koop-Shooter geplant – schien der Titel lange in der Schwebe.

Doch das Wagnis, auf das populäre Extraction-Shooter-Genre zu setzen, hat sich ausgezahlt. Offenbar trifft die Mischung aus taktischem Ressourcenraub und Science-Fiction-Survival den Nerv der Zeit,

Ein Blick auf die Roadmap

Um den Schwung aufrechtzuerhalten, hat Embark bereits eine umfangreiche 2025-Roadmap veröffentlicht. Spieler dürfen sich auf neue Inhalte und Feinschliff freuen:

Neues Gebiet „Stella Montis“ : Die fünfte Karte soll noch im November erscheinen und das „Rust Belt“-Szenario erweitern.

: Die fünfte Karte soll noch im November erscheinen und das „Rust Belt“-Szenario erweitern. Community-Events im November und Dezember mit saisonalen Themen.

im November und Dezember mit saisonalen Themen. Neue ARC-Maschinen , die laut Entwickler mehr taktische Anpassung erfordern.

, die laut Entwickler mehr taktische Anpassung erfordern. Frische Waffen und Gadgets , die den Kampf gegen andere Raiders und ARC-Bedrohungen abwechslungsreicher machen sollen.

, die den Kampf gegen andere Raiders und ARC-Bedrohungen abwechslungsreicher machen sollen. Erweiterte Quests, die den narrativen Hintergrund des Spiels vertiefen.

Dazu kommen kontinuierliche Balance-Anpassungen und Quality-of-Life-Updates. Embark betont, man wolle das Spiel „gemeinsam mit der Community“ weiterentwickeln. Eine Formulierung, die in der Branche zwar oft bemüht wird, hier aber durch die frühe Offenheit des Studios etwas glaubwürdiger wirkt.

Was der Erfolg bedeutet

Mit dem starken Start positioniert sich ARC Raiders direkt in der Spitzengruppe der neuen Multiplayer-Marken 2025. Für Nexon, das bislang vor allem durch Online-Titel aus Asien bekannt war, ist der Erfolg ein wichtiger Schritt auf den westlichen Markt. Und für Embark, ein Studio aus ehemaligen DICE-Veteranen, dürfte es die Bestätigung sein, dass riskante Genre-Experimente sich lohnen können, wenn sie technisch und spielmechanisch sauber umgesetzt sind.

Bleibt die Frage, wie nachhaltig dieser Erfolg ist. 700.000 gleichzeitige Spieler sind beeindruckend, doch in der hart umkämpften Live-Service-Welt entscheidet der laufende Support über Leben oder Tod. Embark scheint darauf vorbereitet, und ARC Raiders könnte sich tatsächlich als das etablieren, was viele Spiele in diesem Genre vergeblich anstreben: ein langfristig wachsendes Universum.