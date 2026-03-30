ARC Raiders Flashpoint Update: Alle Fakten zum Assessor & Vaporizer

ARC Raiders verschiebt am 31. März den Fokus auf stationäre Belagerungen und kalkulierten Material-Grind. Während neue Waffen die Metallschrott-Quote erhöhen sollen, bleibt die spielerische Freiheit auf der Strecke. Wer nicht am Brennpunkt tanzt, geht leer aus.

Das Flashpoint-Update führt mit „Close Scrutiny“ einen neuen Operationstyp ein. Ein massiver, unbewaffneter „Assessor“ landet auf der Karte und wird von beispiellosen Eskorten abgeschirmt. Das Problem für Einzelgänger: Der reguläre Loot in der restlichen Spielwelt wird während dieser Events drastisch reduziert. Spieler werden gezwungen, sich um diesen zentralen Punkt zu prügeln, um überhaupt mit nennenswertem Fortschritt nach Hause zu gehen. Celeste fordert Daten, Raider wollen den Inhalt der Hüllen. Ein fairer Tausch sieht anders aus.

Arsenal-Erweiterung gegen Laser-Vögel

Zwei neue Waffen und ein Gadget ergänzen das Inventar für den Nahkampf. Die Canto SMG nutzt Mittelkaliber gegen Maschinen, während die Dolabra-Schrotflinte elektrische Impulse mit variablem Fokus verschießt. Letztere ist primär in den neuen Operationsgebieten zu finden.

Der neue Gegnertyp „Vaporizer“ agiert als fliegende Laser-Plattform und patrouilliert mit unvorhersehbaren Mustern. Die „Surge Coil“ dient als stationäre Verteidigung, um Flanken durch periodische elektrische Entladungen zu sichern. Das ist kein Luxus, sondern Notwendigkeit.

Handwerk wird zur Ein-Klick-Lösung

Das Crafting-System in „ARC Raiders“ erhält eine funktionale Überarbeitung zur Zeitersparnis. Fehlende Materialien lassen sich nun direkt im Baumenü durch Recycling, Veredelung oder Kauf ergänzen, ohne zwischen Händlern und Werkbank zu pendeln. Parallel dazu wird das Begleiter-System für „Scrappy“ erweitert. Der Roboter-Hahn liefert wertvollere Gegenstände, sofern er gezielt mit spezifischen Items gefüttert wird. Ein Tamagotchi mit Beute-Bonus.

Ein Gemeinschaftsprojekt zur Errichtung einer Hochleistungsantenne erfordert massive Ressourcen-Spenden der Spielerbasis. Das Ziel ist die Aufklärung unbekannter Signaturen im Sturm. Zeitgleich weitet sich die Präsenz der „Shredder“ auf Gebiete wie Blue Gate, Buried City und den Spaceport aus. Wer optische Abwechslung sucht, findet im kostenpflichtigen „Wasp Hunter Set“ und drei weiteren Skin-Reihen im April neuen Stoff für den Kleiderschrank.

Wer keinen Bock auf den Assessor hat, starrt ab morgen in leere Kisten. Alle weiteren Änderungen hat Embark auf ihrer Game-Website aufgelistet.