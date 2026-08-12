ARC Raiders: „Frozen Trail“-Update erscheint am 8. Oktober

Embark Studios streckt die Abstände zwischen den Inhalts-Releases für „ARC Raiders“ und bündelt die nächsten Neuerungen im bisher größten Update seit dem Verkaufsstart.

Die Entscheidung fiel bereits im Mai. Weniger Updates, dafür ein größerer Umfang pro Patch. Das bedeutet monatelange Dürrephasen für die aktive Spielerschaft, die in den vergangenen Monaten mit kleineren Events und Modifikationen hingehalten wurde.

Am 8. Oktober folgt der Belastungstest für dieses Modell. Das Update namens „Frozen Trail“ bringt eine verschneite Karte am Rande des Rust Belts. Das Areal setzt auf vertikale Architekturen mit Fabriken, Forschungsanlagen und Höhlensystemen.

Höhere Herausforderung und überarbeitete Systeme

Neben der neuen Umgebung baut der Entwickler die PvE-Elemente aus. Eine neue Operation richtet sich gezielt an erfahrene Spieler im Late-Game. Die gegnerischen Maschinen erhalten Zuwachs in verschiedenen Größenklassen, was Anpassungen bei den Bewegungsabläufen und Taktiken erfordert.

Auch die Progression bekommt ein Fundament abseits der bisherigen Basis. Spieler verlassen den bisherigen Unterschlupf und schalten den sogenannten Außenposten frei. Executive Producer Aleksander Grøndal fasst den Wechsel im Studio-Statement wie folgt zusammen:

„Nachdem wir Monate in der Defensive verbracht und uns unter der Erde versteckt haben, ist es an der Zeit, den Kampf gegen ARC aufzunehmen.“

Ergänzend überarbeitet das Team den Skilltree und die Raider Decks, um die Spezialisierung der Charaktere zu vertiefen. Ergänzungen bei Waffen, Gadgets sowie technische Überarbeitungen am Matchmaking und Anti-Cheat-System sollen den Release abrunden. Weitere Details kündigte das Studio für September an.

Der Wechsel auf seltenere Groß-Updates ist ein bekanntes Muster im Live-Service-Segment, um Entwicklungskosten zu stabilisieren. Das neue Areal und der Außenposten liefern die nötigen Inhalte, um altgediente Spieler kurzfristig zurückzuholen. Ob die überarbeitete Progression ausreicht, um die langen Lücken bis zum nächsten Patch zu überbrücken, zeigen die Spielerzahlen nach dem 8. Oktober.