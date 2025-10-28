Video

ARC Raiders: Hoffnung im Chaos – Launch-Trailer zeigt das größte ARC der Welt

Arc Raiders zeigt im neuen Trailer Hoffnung und Bedrohung zugleich – inklusive eines gigantischen neuen ARC kurz vor dem Release am 30. Oktober.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
In ARC Raiders treffen Verzweiflung und Entschlossenheit aufeinander. Der neue Launch-Trailer von Embark Studios zeigt, wie die Überlebenden in Speranza trotz Untergang und Ressourcenmangel an etwas festhalten: Hoffnung.

Doch während sie sich aufraffen, lauert über ihnen eine noch größere Bedrohung – das bislang mächtigste ARC, größer und furchteinflößender als „The Queen“. Die Frage bleibt: Wird ein einzelnes Squad stark genug sein, um es zu stürzen? Oder zwingt das Spiel selbst verfeindete Raider zur Zusammenarbeit, um zu überleben?

Antworten gibt es schon bald: ARC Raiders erscheint am 30. Oktober für PS5, Xbox Series X|S und PC.

