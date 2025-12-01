ARC Raiders: I am Leaper – Die unberechenbare Bedrohung im Rust Belt

In Arc Raiders gibt es Gegner, deren Präsenz man spürt, bevor man sie sieht, der Leaper gehört genau dazu. Dieses Ding schleicht, lauert und springt mit einer Plötzlichkeit, die jeden Einsatz im Rust Belt verändert. Viele Raiders berichten, wie der metallene Jäger förmlich aus dem Nichts auf sie herabstürzt.

Die Reaktionen sind immer gleich: ein kurzes „Oh mein Gott“, gefolgt von purer Panik, wenn der Leaper senkrecht aus der Tiefe auf Plattformen klettert, die eigentlich sicher wirken sollten. Sein Verhalten wirkt nie geskriptet. Er taucht an Stellen auf, die man gedanklich längst abgehakt hat, manchmal landet er sogar direkt auf den Spielern, nur um im gleichen Moment im Kugelhagel zu verenden. Für das Team bedeutet das: taktische Anpassung statt Routine.

Am Ende bleibt die Frage: Braucht Arc Raiders mehr solcher Gegner, die uns auf Trab halten, oder reicht dieser eine Leaper schon, um den Rust Belt dauerhaft nervös zu machen?