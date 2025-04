ARC Raiders lädt erneut zur Schlacht – Zweiter Tech-Test startet Ende April

Der Countdown läuft: Vom 30. April bis zum 4. Mai geht der Sci-Fi-Survival-Shooter ARC Raiders in die zweite Testphase. Mit frischem Wind in den Segeln und jeder Menge Neuerungen will Entwickler Embark Studios herausfinden, ob das Spiel inzwischen hält, was der Name verspricht – nämlich Aufstand gegen das Gewöhnliche.

Die Anmeldung ist ab sofort über die offizielle Website möglich, und diesmal wird nicht nur am PC getestet: Auch Konsolenspieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S dürfen mitmischen. Eine echte Feuertaufe für den plattformübergreifenden Support – und die perfekte Gelegenheit, die raue Welt des Rust Belt endlich auch vom Sofa aus zu betreten.

Mehr als nur ein Test: ARC Raiders auf dem Prüfstand

Der zweite Tech-Test bringt nicht nur mehr Gegner, Waffen und Gadgets, sondern auch das, was Fans beim ersten Durchlauf am meisten gefordert haben: Tiefgang. Mehr Fortschritt, mehr Crafting, mehr Risiko – aber hoffentlich auch mehr Belohnung. Die Entwickler versprechen ein spürbar erweitertes Spielerlebnis, bei dem sich das Überleben zwischen den massiven Maschinenbedrohungen und anderen Spielern wie ein intensiver Drahtseilakt anfühlen soll.

Besonders spannend: Eine Vorschau auf den kommenden Battle Pass wird ebenfalls Teil des Tests sein. Wer also wissen will, ob ARC Raiders wirklich genug Langzeitmotivation bietet, bekommt hier die beste Gelegenheit zum Probespielen.

Zwischen Chaos, Crafting und Kugelhagel

Im Herzen bleibt ARC Raiders ein Spiel der Kontraste. Oben tobt die Action mit PvPvE-Kämpfen, unten wird geschmiedet, geplant und gebaut. Jeder Ausflug kann mit prall gefüllten Taschen enden – oder mit einem abrupten Game Over. Und genau das macht den Reiz aus: Dieses Spiel will nicht nett zu dir sein. Es will dich fordern.

Ob allein als einsamer Plünderer oder im Dreierteam auf Krawall gebürstet – der Testlauf im Frühling könnte entscheidend sein für den finalen Feinschliff. Embark Studios will wissen: Wie fühlt sich ARC Raiders heute an? Und bist du bereit, das herauszufinden?

Der finale Release ist für 2025 geplant. Wer also Lust auf einen etwas anderen Shooter hat, sollte sich diesen Test vormerken – denn was hier getestet wird, könnte bald das nächste große Ding sein.