Arc Raiders – Marathon-Playtest war der „perfekte A/B-Vergleich“

Extraction-Shooter erleben 2025 einen regelrechten Hype, und zwei Titel stehen dabei besonders im Fokus: Arc Raiders von Embark Studios und das Reboot von Bungies Klassiker Marathon. Für beide Spiele lief kürzlich ein Playtest, der überraschend zeitgleich stattfand, und für Arc Raiders-Designchef Virgil Watkins ein ungeahnt nützliches Experiment wurde.

„Es war reiner Zufall, dass ihre Tests zur gleichen Zeit liefen. Ich glaube, keiner von uns wusste davon im Voraus“, so Watkins im Gespräch mit PC Gamer US. „Für uns war das wie ein A/B-Test: Sie entschieden sich für Dinge, auf die wir verzichteten – und umgekehrt. Wir konnten beobachten, wie sich diese Entscheidungen bei den Spielern auswirkten.“

Ein zufälliger A/B-Test für Entwickler

Die Unterschiede zwischen den beiden Titeln sind dabei offensichtlich. Marathon hat den Vorteil jahrzehntelanger Markenbekanntheit, während Arc Raiders als Neuling im Genre frische Ansätze bietet. Dennoch zeigt Watkins, dass der Vergleich wertvolle Erkenntnisse liefert: „Es war interessant zu sehen, was bei Spielern funktionierte, was nicht, und wie manche Mechaniken in unserem Kontext besser ankamen.“

Arc Raiders selbst ist laut Watkins noch nicht final: Der April-Playtest habe gezeigt, dass trotz positiver Resonanz das Spiel „absolut noch nicht release-reif“ war. Bugs und unausgereifte Features hätten noch Handlungsbedarf signalisiert. Marathon hingegen lief weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sodass Watkins eher beobachtend als analysierend agierte. Trotzdem gefiel ihm der visuelle Ansatz des Reboots: „Die Artworks wirken sehr stimmungsvoll. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.“

Was bedeutet das für Spieler und Branche?

Für Gamer liefert der Vergleich eine Art frühe Orientierung. Extraction-Shooter sind komplex und riskant, ihre Mechaniken müssen sitzen, sonst sind Spieler schnell weg. Für Entwickler bietet der gleichzeitige Test ein Lehrstück: Direkter Vergleich mit einem Genre-Vet kann helfen, eigene Designentscheidungen zu validieren, ohne dass jemand direkt kopiert.

Für die Branche zeigt sich zudem, dass frische IPs wie Arc Raiders trotz gesättigtem Markt Chancen haben, wenn sie klug auf Spielerfeedback reagieren. Gleichzeitig unterstreicht Marathon, dass selbst etablierte Marken nicht automatisch Erfolg garantieren – die Ausführung zählt.

Arc Raiders bleibt spannend, wie auch meine Preview unterstreicht. Das Team hat den April-Playtest genutzt, um Schwächen zu adressieren, während Marathon seine eingeschränkten Tests fortsetzt. Spieler können also auf eine differenzierte Konkurrenz im Extraction-Genre hoffen, bei der beide Titel voneinander lernen, ohne dass es zu direkten Überschneidungen kommt.