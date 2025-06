ARC Raiders: Neuer Anlauf mit klarem Fokus – Release steht fest

Was lange währt, wird offenbar doch noch fertig: ARC Raiders, der Third-Person-Extraktions-Shooter von Embark Studios, hat endlich ein offizielles Veröffentlichungsdatum. Am 30. Oktober 2025 soll der Titel für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen – nach mehreren Verschiebungen und grundlegenden Änderungen am Spielkonzept.

Vom Koop zum PvPvE: Ein Spiel erfindet sich neu

Ursprünglich wurde ARC Raiders Ende 2021 bei den The Game Awards als Free-to-Play-Koop-Shooter vorgestellt – damals noch mit geplanter Veröffentlichung für 2022. Dass dieser Zeitplan nicht zu halten war, zeigte sich recht schnell: Bereits 2022 gab es erste Hinweise darauf, dass die Entwicklung mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. Der Release wurde auf 2023 verschoben – doch auch dieser Termin verstrich.

Im Laufe der Zeit änderte sich nicht nur der Zeitplan, sondern auch das Spiel selbst. Statt einem klassischen Koop-Erlebnis verfolgt ARC Raiders inzwischen einen deutlich kompetitiveren Ansatz mit PvPvE-Elementen. Spieler treffen also nicht nur auf KI-Gegner, sondern auch auf andere menschliche Gruppen, mit denen sie sich um Ressourcen und Extraktion streiten.

Ebenfalls wichtig: Das ursprünglich angekündigte Free-to-Play-Modell wurde verworfen. ARC Raiders wird als reguläres Premiumspiel erscheinen – Preisangaben fehlen bislang, dürften aber in den kommenden Wochen folgen.

Ob das neue Konzept aufgeht und ARC Raiders sich im hart umkämpften Extraktions-Shooter-Markt behaupten kann, wird sich zeigen. Embark Studios, zuletzt mit The Finals in der Szene vertreten, setzt auf Erfahrung – aber auch auf einen Kurswechsel, der nicht jedem gefallen dürfte.