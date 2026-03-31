Arc Raiders: Patch 1.22.0 bringt Belohnung für Risiko, Vorrang für Gear-Besitzer

Das Gratisticket in die Postapokalypse wird entwertet. Wer sich mit dem Standard-Sicherheitsnetz begnügt, steht ab sofort hinten an. Die Entwickler bei Embark rühren mit dem Flashpoint-Update 1.22.0 für „Arc Raiders“ massiv am Fundament der Spieler-Ökonomie und der Server-Hierarchie.

Das Studio macht Ernst mit der Rollenverteilung. Wer sein eigenes Risiko finanziert und mit selbst gebauten Loadouts antritt, bekommt den VIP-Pass für frische Serverinstanzen. Das ist kein Zufall, sondern knallharte Berechnung. Die Botschaft ist unmissverständlich: Wer investiert, wird mit einer sauberen Spielwelt belohnt. Wer hingegen nur die kostenlosen Reste aufträgt, muss nehmen, was übrig bleibt.

Das System wertet ab sofort das Free-Loadout offiziell zum reinen Sozialhilfe-Programm ab. Es dient nur noch dazu, nach einem Totalverlust nicht nackt in die Wüste zu laufen. Dass dieses Privileg der „Zahler“ die Matchmaking-Zeiten für alle anderen beeinflusst, wird trocken in Kauf genommen.

Präzision im Loot-System und technischer Feinschliff

Die Willkür beim Plündern verschwindet. Ab sofort korreliert der Wert des Inhalts in verschlossenen Räumen direkt mit der Seltenheit des verwendeten Schlüssels. Das macht den Run auf Hochsicherheitsbereiche kalkulierbar. Parallel dazu erfährt das Arsenal eine Erweiterung durch die legendäre Energie-Schrotflinte Dolabra und die SMG Canto. Wer lieber Fallen stellt, bekommt mit der Surge Coil ein neues Spielzeug für den taktischen Rückzug.

Technisch wurde das Skelett des Spiels begradigt. Besonders die Audio-Engine profitiert von einer Rosskur, die Schusslatenzen auf Systemen mit mindestens 16 GB RAM spürbar reduziert. Die Richtungsbestimmung für fliegende ARC-Einheiten wurde geschärft, damit das Ende nicht mehr vollkommen lautlos aus dem toten Winkel kommt. Konsolenspieler erhalten zudem die Option, das gesamte Interface zu deaktivieren – ein Zugeständnis an die Ästheten, die ohnehin keine HUD-Hilfen mehr brauchen.

Die 5 Kernpunkte des Flashpoint-Updates:

Zwei-Klassen-Matchmaking: Spieler mit eigenen (bezahlten) Loadouts werden bevorzugt auf frische Server-Instanzen gesetzt, während Nutzer von Gratis-Ausrüstung als „Sicherheitsnetz“ am Ende der Prioritätenliste stehen.

Spieler mit eigenen (bezahlten) Loadouts werden bevorzugt auf frische Server-Instanzen gesetzt, während Nutzer von Gratis-Ausrüstung als „Sicherheitsnetz“ am Ende der Prioritätenliste stehen. Skalierbare Beute-Qualität: Der Wert des Loots in verschlossenen Räumen ist nun direkt an die Seltenheit des verwendeten Schlüssels gekoppelt, was High-Tier-Keys deutlich lukrativer macht.

Der Wert des Loots in verschlossenen Räumen ist nun direkt an die Seltenheit des verwendeten Schlüssels gekoppelt, was High-Tier-Keys deutlich lukrativer macht. Arsenal-Erweiterung: Mit der legendären Energie-Schrotflinte Dolabra und der SMG Canto ziehen zwei neue Waffenoptionen ins Spiel ein, ergänzt durch das neue platzierbare Surge Coil.

Mit der legendären Energie-Schrotflinte Dolabra und der SMG Canto ziehen zwei neue Waffenoptionen ins Spiel ein, ergänzt durch das neue platzierbare Surge Coil. Audio- und Technik-Upgrade: Eine drastische Reduktion der Waffen-Audio-Latenz (bei min. 16 GB RAM) und verbesserte räumliche Ortung für ARC-Einheiten sowie die Integration von FSR 2.1.0 und XeSS 2.1.1.

Eine drastische Reduktion der Waffen-Audio-Latenz (bei min. 16 GB RAM) und verbesserte räumliche Ortung für ARC-Einheiten sowie die Integration von FSR 2.1.0 und XeSS 2.1.1. Gesteigerte KI-Präsenz: Shredder patrouillieren nun auf allen Karten, während das Zielverhalten der ARC-Einheiten flexibler gestaltet wurde, um Tunnelblick-Szenarien der KI zu verhindern.

Die Evolution der Bedrohung

Die Welt von Speranza wird zudem ungemütlicher. Die als „Shredder“ bekannten Konstrukte infiltrieren nun sämtliche Karten, was die Laufwege unberechenbarer macht. Gleichzeitig wurde die Zielerfassung der ARC-Einheiten überarbeitet. Sie wechseln Ziele jetzt flüssiger und starren nicht mehr wie hypnotisiert auf das erste Opfer, das ihnen vor die Sensoren läuft. Auch die Kollisionen der Rocketeers wurden entschärft; sie explodieren nicht mehr beim kleinsten Kontakt, wenn sie betäubt sind. Das nimmt dem Chaos ein wenig die unfreiwillige Komik und erhöht den Anspruch an die Präzision.

Wer in Speranza überleben will, muss jetzt entweder tief in die Tasche greifen oder sich an das Ende der Warteschlange stellen. Die vollständigen Patch-Notes gibt es unter diesem Link.