Arc Raiders: Patch 1.6.0 bringt Fixes und kündigt bedeutende Änderung an

Embark Studios hat einen neuen Patch für Arc Raiders veröffentlicht, der dringend herbeigesehnte Optimierungen liefert. Spieler sollten den Client neu starten, denn neben Bugfixes gibt es auch Änderungen am Update-Rhythmus.

Mit dem aktuellen Update adressiert das Entwicklerteam vor allem Probleme, die lange auf der To-do-Liste standen. So wurde der seit Längerem bekannte Zipline-Exploit auf Stella Montis entfernt, ein Bug, der Spielern erlaubte, sich außerhalb der vorgesehenen Map zu bewegen. Ebenfalls korrigiert wurde ein Vaulting-Problem auf Blue Gate sowie diverse Material-Fehler, die das Verhalten von Projektilen, Blocking und ARC Vision beeinflussten. Auch die Lücke in der Wand des Spaceport Launch Towers wurde geschlossen – ein Schritt, der zwar klein klingt, aber für faire Spielbedingungen essenziell ist.

Zusätzlich gibt es organisatorische Änderungen: Die bisherigen wöchentlichen Updates werden auf Dienstage verlegt und erscheinen künftig nicht mehr jede Woche. Laut Embark Studios sei dies nötig, um während der Feiertage ein kleines „Durchatmen“ zu ermöglichen. Kritische Probleme werden weiterhin überwacht, größere Inhalte wie das kommende Cold Snap Update erscheinen jedoch erst wieder im Januar.

Spielerreaktionen zeigen gemischte Stimmung

Die Community hat auf X prompt reagiert: Lob für Bugfixes mischt sich mit ironischen Kommentaren über die Geschwindigkeit der Änderungen. Einige Spieler verweisen darauf, dass der Zipline-Exploit ungewöhnlich lange brauchte, um behoben zu werden, während andere die Schließung der Spaceport-Lücke loben, aber zugleich auf weitere ungelöste Map-Probleme hinweisen.

Weitere Stimmen fordern Controller-Remapping, PVP-only-Modi oder Verbesserungen an bestehenden Skills und Sicherheitsmechaniken. Kritische Stimmen bemängeln auch technische Probleme wie Grafikbugs auf älteren Konsolen.

Diese Reaktionen spiegeln das typische Spannungsfeld zwischen ambitionierten Entwicklern und einer wachsenden Spielerbasis wider: Bugfixes sind notwendig, neue Inhalte dringend erwartet, und jede Verzögerung wird genau beobachtet. Gerade bei Spielen mit kompetitiven Elementen wie Arc Raiders können solche Patches den Spielspaß und die Balance merklich beeinflussen.

Cold Snap und 2026

Mit dem Cold Snap Update nächste Woche dürfen Spieler weitere Fixes und neue Inhalte erwarten. Die Verschiebung auf den Dienstag zeigt zudem, dass Embark Studios künftig etwas mehr Planungsspielraum einfordern, ein Schritt, der sowohl für Qualität als auch für die Stabilität des Spiels wichtig ist. Wer die Feiertage nutzt, sollte also geduldig sein, denn Arc Raiders plant offenbar ein starkes Comeback im neuen Jahr.