Latest

Arc Raiders: Patch 1.6.0 bringt Fixes und kündigt bedeutende Änderung an

Neuer Patch für Arc Raiders von Embark Studios entfernt Exploits, behebt Bugs und verschiebt Updates auf Dienstag. Cold Snap Update kommt Anfang Januar.

Niklas Bender
Niklas Author
ByNiklas Bender
Niklas ist seit 2023 als Freelancer und Editor-in-Chief bei PlayFront.de aktiv. Er liebt die PS5, schreibt pointiert, bissig und mit klarer Meinung – egal ob zu...
Follow:
Keine Kommentare
Arc Raiders Logo

Embark Studios hat einen neuen Patch für Arc Raiders veröffentlicht, der dringend herbeigesehnte Optimierungen liefert. Spieler sollten den Client neu starten, denn neben Bugfixes gibt es auch Änderungen am Update-Rhythmus.

Inhalt

Wichtige Änderungen im Update-Zyklus

Mit dem aktuellen Update adressiert das Entwicklerteam vor allem Probleme, die lange auf der To-do-Liste standen. So wurde der seit Längerem bekannte Zipline-Exploit auf Stella Montis entfernt, ein Bug, der Spielern erlaubte, sich außerhalb der vorgesehenen Map zu bewegen. Ebenfalls korrigiert wurde ein Vaulting-Problem auf Blue Gate sowie diverse Material-Fehler, die das Verhalten von Projektilen, Blocking und ARC Vision beeinflussten. Auch die Lücke in der Wand des Spaceport Launch Towers wurde geschlossen – ein Schritt, der zwar klein klingt, aber für faire Spielbedingungen essenziell ist.

Zusätzlich gibt es organisatorische Änderungen: Die bisherigen wöchentlichen Updates werden auf Dienstage verlegt und erscheinen künftig nicht mehr jede Woche. Laut Embark Studios sei dies nötig, um während der Feiertage ein kleines „Durchatmen“ zu ermöglichen. Kritische Probleme werden weiterhin überwacht, größere Inhalte wie das kommende Cold Snap Update erscheinen jedoch erst wieder im Januar.

Spielerreaktionen zeigen gemischte Stimmung

Die Community hat auf X prompt reagiert: Lob für Bugfixes mischt sich mit ironischen Kommentaren über die Geschwindigkeit der Änderungen. Einige Spieler verweisen darauf, dass der Zipline-Exploit ungewöhnlich lange brauchte, um behoben zu werden, während andere die Schließung der Spaceport-Lücke loben, aber zugleich auf weitere ungelöste Map-Probleme hinweisen.

Weitere Stimmen fordern Controller-Remapping, PVP-only-Modi oder Verbesserungen an bestehenden Skills und Sicherheitsmechaniken. Kritische Stimmen bemängeln auch technische Probleme wie Grafikbugs auf älteren Konsolen.

Das könnte dich auch interessieren

Arc Raiders Stella Montis
ARC Raiders: „Cold Snap“-Update bringt Wintereinbruch – früher als erwartet
gta 6 story
GTA 6 verliert an Boost: Wo ARC Raiders plötzlich vorn liegt
Arc Raiders Logo
Arc Raiders verschiebt nächstes „Expedition Project“ – und setzt den Spieler-Reset auf Anfang

Diese Reaktionen spiegeln das typische Spannungsfeld zwischen ambitionierten Entwicklern und einer wachsenden Spielerbasis wider: Bugfixes sind notwendig, neue Inhalte dringend erwartet, und jede Verzögerung wird genau beobachtet. Gerade bei Spielen mit kompetitiven Elementen wie Arc Raiders können solche Patches den Spielspaß und die Balance merklich beeinflussen.

Cold Snap und 2026

Mit dem Cold Snap Update nächste Woche dürfen Spieler weitere Fixes und neue Inhalte erwarten. Die Verschiebung auf den Dienstag zeigt zudem, dass Embark Studios künftig etwas mehr Planungsspielraum einfordern, ein Schritt, der sowohl für Qualität als auch für die Stabilität des Spiels wichtig ist. Wer die Feiertage nutzt, sollte also geduldig sein, denn Arc Raiders plant offenbar ein starkes Comeback im neuen Jahr.

Ps5 Sale 25
TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x