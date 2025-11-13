Arc Raiders: Patch Notes 1.2.0 zum North Line-Update & eine lange Liste an Verbesserungen

Arc Raiders startet mit dem ersten großen Inhaltsupdate North Line in eine neue Phase. Das Herzstück ist Stella Montis, eine verlassene Forschungsanlage in den Bergen, die sich nördlich des Rust Belt befindet. Die Region wird über das Community-Event Breaking New Ground freigeschaltet, bei dem alle Spieler zusammenarbeiten müssen, um die Tunnel dorthin wiederherzustellen. Wer mithilft, verdient neue Event-Währung und exklusive Belohnungen.

Neben der neuen Karte bringt Act I – North Line auch zwei neue ARC-Gegner mit: die Matriarch, ein massiver Boss, der unter bestimmten Kartenbedingungen auftaucht, und den Shredder, der ausschließlich in Stella Montis aktiv wird und besonders in engen Umgebungen gefährlich ist.

Balance & Gameplay – Embark räumt auf

Das Update ist mehr als nur neuer Content, es ist ein technisches Aufräumen. Embark hat sich gezielt dem größten Kritikpunkt vieler Spieler gewidmet: Server-Lag und Desync-Probleme. Laut den Patch Notes wurde die Charakterbewegung auf Server-Seite beschleunigt, wodurch das „Ich-werde-getroffen-obwohl-ich-in-Deckung-bin“-Problem reduziert werden soll. Auch der Treffer-Feedback-Delay wurde verkürzt – Schüsse sollen nun präziser wirken.

Zahlreiche Bugfixes beheben zudem Quest-Fehler, Terrain-Löcher und Animation-Bugs. Waffen, die sich beim Granatenwurf automatisch wegpackten, bleiben jetzt dort, wo sie hingehören. Auch das Springen und Klettern („Vaulting“) läuft flüssiger, während die Kamera weniger oft durch Wände clippt.

Wirtschaft & Progression im Feintuning

In den Balance-Änderungen steckt viel Detailarbeit:

Wolfpack kostet jetzt 5.000 statt 3.000 Coins.

kostet jetzt 5.000 statt 3.000 Coins. Launcher-Munition wurde teurer, gleichzeitig aber beim Crafting effizienter.

wurde teurer, gleichzeitig aber beim Crafting effizienter. Spotter Relay wurde günstiger (2.000 Coins statt 5.000).

wurde günstiger (2.000 Coins statt 5.000). XP-Erträge wurden neu ausbalanciert – etwa gibt es weniger Punkte fürs Zerstören großer ARC-Typen, aber mehr für präzises Looten bestimmter Teile.

Auch das Crafting-System wurde leicht verschoben. Einige Komponenten wie ARC Motion Core sind jetzt früher verfügbar, was den Einstieg erleichtert.

Feinschliff in allen Bereichen

Von Audio bis UI zieht sich die Überarbeitung durch:

Sprachchat folgt nun den Systemeinstellungen.

Atemgeräusche wurden neu abgemischt.

Ein neues Menü erlaubt das Teilen von Item-Stacks im Inventar.

Und Spieler bekommen endlich eine Bestätigung, wenn sie andere melden – kleine, aber wichtige UX-Details.

Auf den Karten wurden diverse Löcher, Clipping-Probleme und unsichtbare Fallen entfernt. Besonders in The Dam und Buried City wurde massiv nachgebessert.

Das North Line-Update wirkt wie ein kleiner Neustart für Arc Raiders. Embark hat verstanden, dass Stabilität und Vertrauen wichtiger sind als kosmetische Events. Mit Stella Montis kommt zudem endlich wieder ein Ziel, das die Community zusammenbringt, und vielleicht auch das Vertrauen in das Projekt festigt. Wenn Cold Snap im Dezember den Schwung hält, könnte Arc Raiders seinen Platz in der Shooter-Landschaft doch noch finden.