Arc Raiders: Riesige UFOs nach Shrouded Sky-Update gesichtet

Nach dem gestrigen „Shrouded Sky“-Update tauchen in Arc Raiders plötzlich gigantische Flugobjekte am Himmel auf. Embark erwähnt sie mit keinem Wort in den Patch Notes, was in einem Live-Service-Spiel selten ein Versehen ist.

Das Update brachte offiziell zwei neue Arcs namens Firefly und Comet, dazu Hurrikans und diverse Balance-Anpassungen. Nebenbei versteckte das Studio auch mehrere Änderungen, etwa neue Crafting-Voraussetzungen wie den Rocketeer Driver für das Wolfpack-Set. Doch während sich Spieler noch durch Zahlenwerte und „Stealth-Nerfs“ arbeiten, sorgt ein anderes Detail für Diskussionen: massive UFOs, die durch die Wolkendecke gleiten.

Arc Raiders: Was steckt hinter den UFOs?

Mehrere Spieler berichten – unter anderem auf Reddit –, dass sie in den neuen Sturmgebieten riesige Flugkörper beobachten konnten. Auf den ersten Blick wirken sie wie zwei Rocketeers, die nebeneinander durch die Wolken fliegen. Einzelne Frames zeigen jedoch klar, dass es sich um ein einziges, großes Objekt handelt.

Form und Silhouette erinnern von vorne entfernt an den Star Wars-Frachter Millennium Falcon oder an Batmans klassisches Flugzeug aus den Comics. Entscheidend ist aber weniger das Design als die Inszenierung. Das Objekt bleibt hoch oben im Sturm verborgen, fast so, als wolle Embark absichtlich Spekulationen anheizen.

In den offiziellen Patch Notes tauchen nur Firefly und Comet auf. Von einem fliegenden Groß-Arc ist keine Rede. Dass Entwickler Inhalte ohne Ankündigung ins Spiel einbauen, ist im Live-Service-Bereich allerdings kein Zufall, sondern kalkulierte Dramaturgie. Man erinnert sich an Helldivers 2, wo Arrowhead Game Studios die Illuminate-Fraktion monatelang indirekt anteaserte und die Community damit zuverlässig in Theorien verwickelte.

Ein neuer Boss am Horizont?

Die naheliegende Vermutung ist, Embark bereitet einen neuen Boss-Arc vor, vergleichbar mit Matriarch oder Queen, nur diesmal mit Luftüberlegenheit. Die Integration von Hurrikans im „Shrouded Sky“-Update würde thematisch passen, da ein riesiges Flugobjekt als Auslöser oder zumindest als narrative Rechtfertigung für die Stürme dienen könnte.

In Arc Raiders ziehen sichtlich neue Schatten über den Himmel. Ob daraus ein Bosskampf oder nur ein atmosphärischer Gag wird, dürfte sich in den kommenden Wochen zeigen. Bis dahin gilt: Augen nach oben – und besser nicht mitten im Hurrikan stehen bleiben.