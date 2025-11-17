ARC Raiders schlägt Rekorde – selbst Call of Duty: Black Ops 7 kann nicht mithalten

ARC Raiders, der actiongeladene Extraction-Shooter von Embark Studios, beweist erneut, dass er nicht nur ein kurzes Hype-Spiel ist. Trotz des gerade erschienenen Call of Duty: Black Ops 7 und dem Battlefield 6-Hype erreicht das Spiel auf Steam ein neues Allzeithoch.

481.966 gleichzeitige Spieler am vergangenen Wochenende, wie SteamDB zeigt. Für ein Genre, das traditionell von Nischenpublikum getragen wird, sind das beeindruckende Zahlen. ARC Raiders hält damit aktuell den dritten Platz der meistgespielten Steam-Titel, nur Dota 2 und Counter-Strike 2 liegen noch davor.

Besonders Call of Duty Black Ops 7 fällt hier auf – gerade erst veröffentlicht, musste ARC Raiders den Vortritt lassen. Auch Battlefield 6, PUBG oder Marvel Rivals kommen nicht annähernd an diese Spielerzahlen heran. ARC Raiders zeigt damit klar, dass Qualität und Gameplay mehr zählen als bloße Markenbekanntheit.

Spielerzahlen und User-Bewertungen

Die Spielerzahlen sind nur die halbe Geschichte. ARC Raiders glänzt auch bei den Bewertungen: Über 95.000 Reviews auf Steam fallen positiv auf. Das spricht für ein Spiel, das nicht nur kurzfristig fesselt, sondern langfristig Spaß macht. Besonders im Vergleich zu neuen Triple-A-Titeln, die oft nach dem Launch einen starken Hype erleben und schnell wieder fallen, zeigt ARC Raiders erstaunliche Stabilität.

Die Kombination aus packendem Gameplay, klarer Progression und technisch solider Performance macht das Spiel attraktiv für Spieler, die Wert auf Substanz legen. Selbst erfahrene Shooter-Fans, die normalerweise zu großen Marken greifen, bleiben bei ARC Raiders hängen, ein seltener Erfolg im umkämpften Shooter-Markt.

Was kommt als Nächstes?

Embark Studios ruht sich nicht auf den Erfolgen aus. Die Roadmap für November und Dezember verspricht neue Inhalte. Im „Cold Snap“-Update erwarten die Spieler neue Map-Bedingungen, ein legendäres Waffen-Set, zusätzliche Raider Decks und mehr. ARC Raiders ist somit nicht nur ein Moment-Hit, sondern ein langfristig geplanter Shooter, der sein Genre aktiv definiert. Seit wenigen Tagen ist außerdem das neue Gebiet Stellar Montis verfügbar.

ARC Raiders beweist, dass ein frisches, gut durchdachtes Spiel selbst gegen etablierte Marken wie Call of Duty bestehen kann. Die Kombination aus Spielerzahlen, positiven Reviews und kontinuierlichem Content macht es aktuell zum stärksten Extraction-Shooter auf dem Markt. Wer Shooter liebt, sollte dieses Spiel ernsthaft im Blick behalten – Embark Studios hat hier einen klaren Genre-Titel abgeliefert, der alles andere in den Schatten stellt.