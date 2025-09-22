ARC Raiders: Server Slam lädt im Oktober zum letzten Testlauf ein

Wer sich auf die Zukunft von ARC Raiders vorbereitet, bekommt noch vor dem Release die Chance, das Spiel hautnah auszuprobieren. Embark Studios lädt Mitte Oktober zu einem zeitlich begrenzten Server Slam ein – eine Generalprobe, die nicht nur die Technik, sondern auch die Spieler auf die nahende Veröffentlichung einstimmen soll.

Ein letztes Warm-up vor dem Release

Vom 17. bis 19. Oktober öffnen sich die Server für alle Raider auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, jeder kann direkt loslegen. Gespielt wird auf der bekannten Karte „Dam Battlegrounds“, die als Testfeld für das Fortschritts-, Handwerks- und Questsystem dient.

Als Dankeschön für die Teilnahme gibt es einen exklusiven Rucksack, der beim Kauf des vollständigen Spiels am 30. Oktober freigeschaltet wird. Fortschritte aus dem Slam selbst werden jedoch nicht übernommen, wer am Ball bleiben will, fängt zum Launch nochmal bei null an.

Was steckt hinter ARC Raiders?

Das Spiel setzt auf eine PvPvE-Sandbox, in der nicht nur KI-Gegner, sondern auch andere Spieler zur Gefahr werden. Der Reiz liegt darin, wertvolle Beute zu sichern, bevor sie einem jemand anderes streitig macht. Damit folgt ARC Raiders dem Trend der Extraktions-Shooter, interpretiert ihn aber mit einem Sci-Fi-Setting und einem klaren Fokus auf Teamplay.

Interessant ist auch der Blick auf die Vorbestellungen: Neben der Standardversion gibt es eine Deluxe Edition, die mit kosmetischen Extras wie Legendary-Outfits, Rucksäcken und Tokens aufwartet. Besonders auffällig ist das „Lucky Duck“-Bundle, das schon jetzt als kleines Markenzeichen durch die Community geistert.

Für Embark ist der Server Slam mehr als nur ein technischer Stresstest, er ist eine Chance, Feedback aus erster Hand zu sammeln. Wer also schon länger mit ARC Raiders liebäugelt, bekommt hier die Möglichkeit, sich selbst ein Bild vom Gameplay zu machen.

Die große Frage bleibt: Wird es Embark gelingen, das fragile Gleichgewicht zwischen PvE und PvP so hinzubekommen, dass beides spannend, aber nicht frustrierend wirkt? Spätestens am 30. Oktober wissen wir mehr – doch der Slam dürfte einen ersten, ehrlichen Vorgeschmack liefern.