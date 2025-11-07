Arc Raiders soll GOTY werden – Streamer ruft auf, Clair Obscur zu stoppen

Normalerweise halten sich Streamer und Influencer aus Award-Debatten heraus. Doch dieses Jahr scheint etwas anders zu sein. Während eines Livestreams zu Arc Raiders forderte ein bekannter Streamer seine Community auf, das PvPvE-Spiel bei den kommenden Game of the Year Awards zu unterstützen, und gleichzeitig zu verhindern, dass Clair Obscur: Expedition 33 gewinnt. „Do not let that Expedition game win“, sagte er mehrmals.

Für dem Streamer Shroud geht es dabei offenbar um mehr als nur um persönliche Vorlieben. „Wir Multiplayer-Gamer sind die Minderheit“, erklärte er. „Aber ich glaube, wir können das schaffen.“ Seine Botschaft: Arc Raiders soll zeigen, dass auch Online-Shooter eine faire Chance bei Preisverleihungen verdienen, nicht nur künstlerisch inszenierte Einzelspieler-Erlebnisse.

Arc Raiders vs. Clair Obscur

Arc Raiders von Embark Studios setzt auf Teamarbeit, taktische Extraktionen und schnelle Gefechte in einer retrofuturistischen Welt. Seit dem Launch hat sich das Spiel vor allem bei Fans von Escape from Tarkov und The Finals (ebenfalls von Embark) etabliert. Der Titel steht für technische Ambition und hohes Tempo – Qualitäten, die bei Preisjurys oft zu kurz kommen.

Dem gegenüber steht Clair Obscur: Expedition 33, ein künstlerisch anspruchsvolles RPG mit erzählerischer Tiefe, das inzwischen über 5 Millionen Mal verkauft wurde. Kritiker loben die Kombination aus Musik, Atmosphäre und Storytelling, ein typischer Award-Favorit. Shrouds Kommentar wirkt da fast wie ein symbolischer Protest gegen die „üblichen“ Gewinner.

Zwischen Idealismus und Ironie

Ob Arc Raiders tatsächlich Chancen auf den GOTY-Titel hat, bleibt fraglich. Selbst der Streamer glaubt, dass die Abstimmungen ohnehin „rigged“ seien, also nie ganz fair ablaufen. Trotzdem will er diesmal seine Stimme abgeben.

Für Embark Studios dürfte die Unterstützung jedenfalls ein PR-Geschenk sein. Und vielleicht ist genau das der Punkt: In einer Branche, in der Awards zunehmend zur Marketingplattform werden, wird selbst ein ironischer Aufruf schnell zum ernsthaften Einflussfaktor.

Die Game of the Year-Saison beginnt im Dezember. Ob Shrouds Kampagne etwas bewegt, oder einfach nur für Schlagzeilen sorgt – werden die nächsten Wochen zeigen.