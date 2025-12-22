Latest

ARC Raiders: Spieler leaken den nächsten Expedition-Reset – mit einem simplen Trick

ARC Raiders öffnet das Expedition-System und ein Ingame-Countdown deutet auf einen Reset ab dem 22. Februar hin. Was der Wipe bedeutet – und warum er anders ist.

Niklas Bender
Niklas Author
ByNiklas Bender
Niklas ist seit 2023 als Freelancer und Editor-in-Chief bei PlayFront.de aktiv. Er liebt die PS5, schreibt pointiert, bissig und mit klarer Meinung – egal ob zu...
Follow:
Ein Kommentar
Arc Raiders Cold Snap

ARC Raiders steht offenbar kurz vor dem nächsten großen Umbruch. Ein neu entdeckter Ingame-Countdown deutet darauf hin, dass die nächste Expedition ab dem 22. Februar startet. Damit legt Embark Studios erstmals offen, wie lange ein kompletter Expedition-Zyklus tatsächlich läuft.

Inhalt

ARC Raiders und das offene Expedition-Fenster

Mit der offiziellen Öffnung des sogenannten Expedition Project haben Spieler erstmals die Möglichkeit, Speranza hinter sich zu lassen und einen vollständigen Expedition-Loop abzuschließen. Für ARC Raiders ist das ein wichtiger Schritt, denn das System ersetzt klassische Season-Wipes, allerdings mit einer entscheidenden Besonderheit: Der Reset ist freiwillig.

Im Unterschied zu vielen Extraction-Games zwingt ARC Raiders seine Community nicht in regelmäßige Neustarts. Wer möchte, kann seinen Fortschritt behalten, wer sich jedoch bewusst für einen Reset entscheidet, startet komplett neu, inklusive Level, Stash, Skills und gesammelter Ressourcen.

Was ein Expedition-Reset konkret bedeutet

Nach Abschluss einer Expedition beginnt alles wieder bei Null. Level eins, leere Werkbänke und kein Fortschritt. Ganz ohne Gegenleistung bleibt der Neustart allerdings nicht, denn Embark setzt auf gezielte Anreize, um langfristiges Engagement zu belohnen.

Dazu gehören temporäre Progressionsboni, eine leicht vergrößerte Stash-Kapazität sowie ein exklusiver kosmetischer Skin namens Patchwork. Außerdem erscheint unmittelbar nach dem Abschluss ein neuer Countdown, und genau dieser sorgt aktuell für Aufmerksamkeit.

Das könnte dich auch interessieren

Arc Raiders Cold Snap
ARC Raiders 1.7.0: Cold Snap Patch Notes offenbaren neue Optionen und versteckte Buffs
Arc Raiders Cold Snap
ARC Raiders: „Cold Snap“ – Trailer zeigt Winterevent, Schneestürme und frische Mechaniken
Arc Raiders Logo
Arc Raiders: Patch 1.6.0 bringt Fixes und kündigt bedeutende Änderung an

Februar 2026 als nächster Meilenstein

Mehrere Spieler berichten von einem Timer, der auf einen Start der zweiten Expedition rund um den 22. Februar hindeutet. Das würde gut zu Embarks eigener Kommunikation passen, da jede Expedition etwa zwei Monate laufen soll. Der aktuelle Zeitrahmen bestätigt diese Philosophie nun erstmals sichtbar im Spiel.

Zusätzliche Hinweise kommen aus der PC-Community. Einige Nutzer haben testweise das Systemdatum verändert und berichten von zukünftigen Kartenbedingungen, Trials und Expedition-Inhalten. Serverseitig hat das zwar keine Auswirkungen, als Indikator für die Planung gilt es dennoch als plausibel.

Der Februar-Termin scheint dabei weniger ein großes Marketing-Event zu sein, sondern eine bewusste Roadmap. Bleibt Embark bei diesem Takt, dürfte ARC Raiders künftig in klar definierten, überschaubaren Zyklen wachsen.

Aktuell verfügbar ist außerdem das Winter-Event „Cold Snap”, das die gesamte Landschaft und die Bedingungen erneut spürbar verändert.

Ps5 Sale 25
TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
1 Kommentar
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Rick72
18 Minuten zuvor

Was ich nicht verstehe, warum wird
ARC Raiders so gehypt?
Optisch kann man nichts negatives sagen
Nur ARC ist nur ein collecting Game.
Suchen, zurück nach Hause, und dann collecting, zurück nach Hause.
PvPvE ist für mich zu langweilig.
Coop is the key. Like Helldivers.

Ich denke coop Games wollen die Gamer/in,
Deswegen ist Zb. Helldivers so beliebt.
Coop ist das was mehr fun macht.
Auch in Echten leben.

Last edited 16 Minuten zuvor by Rick-72
0
Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz

Read more ...

1
0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x