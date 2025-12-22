ARC Raiders: Spieler leaken den nächsten Expedition-Reset – mit einem simplen Trick

ARC Raiders steht offenbar kurz vor dem nächsten großen Umbruch. Ein neu entdeckter Ingame-Countdown deutet darauf hin, dass die nächste Expedition ab dem 22. Februar startet. Damit legt Embark Studios erstmals offen, wie lange ein kompletter Expedition-Zyklus tatsächlich läuft.

ARC Raiders und das offene Expedition-Fenster

Mit der offiziellen Öffnung des sogenannten Expedition Project haben Spieler erstmals die Möglichkeit, Speranza hinter sich zu lassen und einen vollständigen Expedition-Loop abzuschließen. Für ARC Raiders ist das ein wichtiger Schritt, denn das System ersetzt klassische Season-Wipes, allerdings mit einer entscheidenden Besonderheit: Der Reset ist freiwillig.

Im Unterschied zu vielen Extraction-Games zwingt ARC Raiders seine Community nicht in regelmäßige Neustarts. Wer möchte, kann seinen Fortschritt behalten, wer sich jedoch bewusst für einen Reset entscheidet, startet komplett neu, inklusive Level, Stash, Skills und gesammelter Ressourcen.

Was ein Expedition-Reset konkret bedeutet

Nach Abschluss einer Expedition beginnt alles wieder bei Null. Level eins, leere Werkbänke und kein Fortschritt. Ganz ohne Gegenleistung bleibt der Neustart allerdings nicht, denn Embark setzt auf gezielte Anreize, um langfristiges Engagement zu belohnen.

Dazu gehören temporäre Progressionsboni, eine leicht vergrößerte Stash-Kapazität sowie ein exklusiver kosmetischer Skin namens Patchwork. Außerdem erscheint unmittelbar nach dem Abschluss ein neuer Countdown, und genau dieser sorgt aktuell für Aufmerksamkeit.

Februar 2026 als nächster Meilenstein

Mehrere Spieler berichten von einem Timer, der auf einen Start der zweiten Expedition rund um den 22. Februar hindeutet. Das würde gut zu Embarks eigener Kommunikation passen, da jede Expedition etwa zwei Monate laufen soll. Der aktuelle Zeitrahmen bestätigt diese Philosophie nun erstmals sichtbar im Spiel.

Zusätzliche Hinweise kommen aus der PC-Community. Einige Nutzer haben testweise das Systemdatum verändert und berichten von zukünftigen Kartenbedingungen, Trials und Expedition-Inhalten. Serverseitig hat das zwar keine Auswirkungen, als Indikator für die Planung gilt es dennoch als plausibel.

Der Februar-Termin scheint dabei weniger ein großes Marketing-Event zu sein, sondern eine bewusste Roadmap. Bleibt Embark bei diesem Takt, dürfte ARC Raiders künftig in klar definierten, überschaubaren Zyklen wachsen.

Aktuell verfügbar ist außerdem das Winter-Event „Cold Snap”, das die gesamte Landschaft und die Bedingungen erneut spürbar verändert.