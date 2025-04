ARC Raiders-Trailer kündigt Kooperation und Hinterhältigkeit vor dem zweiten Techniktest an

Embark Studios hat einen neuen Trailer für ARC Raiders veröffentlicht, der auf den kommenden Techniktest einstimmt. Vom 30. April bis 4. Mai können Spieler auf Xbox Series X/S, PS5 und PC zusätzliche Gegner, Waffen und Ausrüstung testen – und vor allem, neue Raider-Konkurrenten. Doch statt nur in direkter Konkurrenz zu stehen, könnt ihr mit anderen Spielern kooperieren – oder eben nicht. In der Dark Zone von The Division-Manier könnten Mitspieler plötzlich zu Verrätern werden, wenn sie euch für eure Jacke töten. Also immer gut aufpassen!

Neben frischen Inhalten wird Feedback zu Kampfmechaniken und Crossplay-Performance gesammelt. Anmeldungen für den Test sind ab sofort möglich – der Countdown läuft!