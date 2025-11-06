Arc Raiders: Update 1.1.0 bringt neue Map-Varianten und behebt Exploits

Embark Studios bleibt bei Arc Raiders weiter am Ball. Nur wenige Tage nach dem ersten Hotfix ist jetzt das Update 1.1.0 online, diesmal mit neuen Map-Varianten, mehreren Bugfixes und einer überarbeiteten Store-Rotation. Der Patch ist ab sofort für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar.

Der neue Build konzentriert sich vor allem auf technische Stabilität und Fairness im Gameplay. Exploits, bei denen sich Spieler mithilfe von Deployables durch Wände schieben konnten, wurden behoben. Außerdem funktionieren Augment- und Health-Regen-Skills nun wie vorgesehen, ein wichtiger Schritt, da diese Fähigkeiten im PvE- und Extraction-Kontext entscheidend sein können.

Auch das integrierte Schildmodul wurde angepasst: Die Aufladeanzeige zeigt jetzt sichtbar den Fortschritt an, was taktische Entscheidungen im Gefecht erleichtert.

Feinschliff und kleine Qualitätsverbesserungen

Zu den auffälligsten Änderungen zählt die Einführung neuer Map-Bedingungen. Embark erweitert das Missionsangebot um Szenarien wie „Night Raid – Blue Gate“ oder „Electromagnetic Storm“, die für mehr Abwechslung und dynamischere Gefechte sorgen. Zudem wurde der Zeitplan angepasst – neue Map Conditions werden nun immer samstags freigeschaltet. Damit reagiert das Studio offenbar auf das Wochenend-Spielerverhalten, das in Live-Service-Titeln oft die höchste Aktivität verzeichnet.

Auch das Achievements-System wurde korrigiert. Der Erfolg „Well-Travelled“ sollte nun korrekt registrieren, was Achievement-Jäger freuen dürfte. Ein weiteres Detail betrifft den Shop – neben der regulären Rotation wurde das „Punch Hands“-Emote, ein Preorder-Bonus, freigeschaltet. Kleine kosmetische Ergänzungen wie diese helfen, die Community langfristig bei Laune zu halten, vor allem, wenn sie regelmäßig nachgereicht werden.

Embark hält den Takt hoch

Embark Studios pflegt Arc Raiders derzeit mit einer Frequenz, die man sonst eher von etablierten Live-Service-Giganten kennt. Zwei Patches in weniger als einer Woche zeigen, dass das Team nicht auf Autopilot läuft. Stattdessen setzt man auf aktives Feintuning und reagiert schnell auf Rückmeldungen der Community.

Für ein frisch gestartetes Free-to-Play-Projekt ist das ein gutes Zeichen: Stabilität, Kommunikation und Content-Rhythmus sind entscheidend, wenn man Spieler langfristig binden will. Gerade bei einem ambitionierten Mix aus Extraction-Shooter und Koop-Survival wie Arc Raiders kann das den Unterschied zwischen Eintagsfliege und Dauerbrenner ausmachen.

Ob die wöchentlichen Map-Bedingungen und stetigen Fixes reichen, um den Hype aufrechtzuerhalten, bleibt abzuwarten. Embark will definitiv liefern, und das ziemlich konsequent.