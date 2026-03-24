Arc Raiders Update 1.21.0: Bugfixes und teures Werkzeug

Embark Studios hat Patch 1.21.0 für „Arc Raiders“ ausgerollt, wo trotz „Marathon“ weiterhin viele Spieler und Fans unterwegs sind. Die Aktualisierung dient primär als technisches Fundament für das am 31. März 2026 terminierte Flashpoint-Update.

Embark liefert die üblichen Beruhigungspillen, bevor nächste Woche der eigentliche Content-Zyklus startet. Das aktuelle Update 1.21.0 konzentriert sich auf die Ladenkasse und das Stopfen von Sicherheitslücken. Neu im Sortiment sind das Spyglass-Tool und das Cartographer-Rucksack-Set. Beide Gegenstände kosten jeweils 700 Coins. Spielerisch ändert sich durch diese Investition nichts. Es ist das klassische Vorspiel zu einem größeren Inhalts-Drop, das vor allem die Ungeduld derer bedient, die bereits alles freigeschaltet haben.

Geisterstunde in der Sperrzone beendet

Auf technischer Ebene beendet der Patch eine Ära der Geisterläufer. Ein Exploit, der es Spielern erlaubte, beim Tragen von Brennstoffzellen oder Feldkisten durch massive Wände zu gleiten, wurde endlich entfernt. Damit verschwinden auch die unschönen Hinterhalte aus dem Boden oder der Decke. Ebenso korrigierte das Studio diverse Fehler bei der Objekt-Kollision. Raider sollten nun seltener im Harvester oder zwischen metallischen Trümmerteilen feststecken.

Auch die KI-Gegner der Arc-Fraktion materialisieren sich laut Patch-Notes nicht mehr innerhalb der Geometrie. Die allgemeine Stabilität unter DirectX 11 wurde verbessert, um unvorhersehbare Abstürze zu minimieren.

New Raider Tool.

New Backpack set.

Fixed a crash that would sometimes occur with DirectX 11.

Fixed an issue where players could get stuck inside the Harvester and between destroyed ARC parts.

Fixed an exploit that allowed players to walk through walls while picking up a Fuel Cell or

Alles wartet auf den 31. März. Mit Flashpoint verspricht Embark neue Bedrohungen und veränderte Karten-Bedingungen. Der aktuelle Patch ist lediglich die notwendige Reinigung der Spielfläche. Die Community spekuliert bereits über die Rückkehr der Shredder-Einheiten, die in den letzten Teasern angedeutet wurden. Bis dahin bleibt die Oberfläche der Sperrzone ruhig. Fast zu ruhig für einen Shooter, der von seiner Dynamik lebt.