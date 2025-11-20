Arc Raiders Update 1.3.0 drosselt den Venator und raubt massig Credits

Embark Studios hat das nächste große Balance-Paket für Arc Raiders geschnürt, und diesmal trifft es das, was viele im PvPvE-Alltag seit Wochen gefürchtet oder gefeiert haben: den überperformenden Venator. Mit Update 1.3.0 drehen die Entwickler an Item-Preisen, Crafting-Rezepten und Explosivschaden und räumen gleich mehrere Crash-Ursachen aus dem Weg. Kurz: Ein klassisches „Wir wissen, was ihr ausnutzt – und wir fixen es“-Update.

Der Venator verliert somit seine zu hohe Feuerrate aus Upgrades, Items wie Deadline oder Power Cell erhalten neue Werte, und das Explosivmodell fällt künftig weniger großzügig aus. Dazu kommen Lokations-Fixes auf nahezu allen großen Maps sowie Crash-Behebungen – von Voice-Chat-Problemen bis AMD-GPU-Fehlern.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Die Ökonomie bekommt einen spürbaren Schubs. Deadline wird deutlich teurer, der Kaufpreis steigt auf 15.000 Coins, während auch das Crafting anspruchsvoller wird. Power Cells bringen weniger ein, Laucher-Munition wurde neu bepreist und lässt sich nun ohne Blaupause an der Werkbank herstellen. Das senkt den Einstieg, nimmt aber auch etwas Profitabilität raus. Für Spieler, die regelmäßig am Limit looten, dürfte das die Topsider-Runden strategischer machen.

Der Venator war zuletzt das Sinnbild für „zu gut, um wahr zu sein“. Voll ausgebaut schmolz die Pistole squads in Sekunden, kein Wunder, dass Embark die Feuerrate der Upgrade-Stufen reduziert. Die Waffe bleibt präzise und stark, verliert aber den absurden Tempo-Vorteil. Dass der Venator außerdem ein realistischeres Gewicht bekommt, zeigt, dass die Entwickler nicht nur Symptome weg räumen, sondern korrigieren Inkonsistenzen, die das Balancing langfristig verzerren könnten.

Explosivwaffen wie der Hullcracker räumten zuletzt zu viele ARC-Parts gleichzeitig ab. Das Update sorgt nun für klarere Schadenszonen: Kleine Gegner bleiben weitgehend unverändert, größere ARC-Einheiten halten künftig mehr aus. Der Hullcracker bleibt nützlich, verlangt aber präzisere Treffer statt ungezieltem Flächenputzen.

Bugfixes – Maps, Audio & Stabilität

Ob falsch platzierte Barrikaden, schwebende ARC-Reinforcements, feststeckende Spieler oder unstimmige Kollisionen, die Liste der gefixten Probleme ist lang. Besonders zwei Crash-Ursachen gehören der Vergangenheit an, darunter ein Fehler im Raider-Voice-Chat und ein AMD-spezifisches Stabilitätsproblem. Für ein Spiel, das in hektischen Extraction-Situationen lebt, ist das ein dringend notwendiges Update.

Update 1.3.0 zeigt, wie ernst Embark das Live-Balancing nimmt. Das Studio reagiert nicht nur auf Ausreißer, sondern strukturiert gleichzeitig Wirtschaft, Crafting und Map-Design nach. Zum Startjahr eines Service-Shooters ist das ein gutes Zeichen: weniger Power-Fantasy, mehr taktisches Spiel. Für die kompetitive Meta dürfte das bedeuten: Weniger „Venator-Monokultur“, mehr Builds, die auf Positionierung, Timing und Teamplay setzen.