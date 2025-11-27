Arc Raiders Update 1.4.0: Exploit-Patch bringt mehr Fairness, aber auch neue Fragen

Arc Raiders hat heute das Update 1.4.0 erhalten, ein kleiner Patch, der aber entscheidende Lücken schließt. Besonders der berüchtigte Quick-Swap-Gun-Exploit ist endlich Geschichte.

Was passiert ist: Das Update ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar und adressiert mehrere Baustellen, die die Community seit Wochen beschäftigt haben. Die Entwickler haben in erste Linie die Mechanik unterbunden, mit der Spieler durch schnelles Waffenwechseln ungewollt feuern konnten. Für kompetitive Runs oder Loot-Races war dieser Trick ein echter Stimmungskiller, und wurde entsprechend häufig ausgenutzt.

Ebenfalls im Fokus stehen die zahlreichen Locked-Room-Exploits. Laut Team wurden jetzt für alle Karten Mechanismen implementiert, die unerlaubte Zugänge verhindern sollen. Besonders der Control Tower am Spaceport war zuletzt ein Hotspot für kreative Abkürzungen – dieser Zugang ist nun vollständig blockiert.

Details des Patches 1.4.0

Neben den Exploit-Fixes bringt Version 1.4.0 einige technische Verbesserungen mit. Niedrig auflösende Texturen im Hauptmenü sollten nicht mehr auftreten, ebenso wurden störende Lichtartefakte beim Betreten von Maps behoben. Außerdem gibt es kleine, aber relevante Verbesserungen an der Kollision zwischen Spielern. Das altbekannte „Rumschubsen durch Aufspringen“ gehört damit der Vergangenheit an, was wahrscheinlich besonders Squad-Leads freuen dürfte, die schon genug Chaos zu managen haben.

Ein weiteres Detail, das gerne übersehen wird: Die Raider Voice-Einstellung bleibt nach einem Neustart nun wie ausgewählt. Kein Game-Changer, aber ein klassischer Quality-of-Life-Fix, der zeigt, dass das Team hinschaut.

Das Update zeigt, dass Arc Raiders weiter an seinem Kernproblem arbeitet, nämlich Fairness und Stabilität in einem Live-Service-Spiel sicherzustellen, ohne das Gameplay zu verbiegen. Exploit-Fixes sind selten glamourös, aber sie sind entscheidend, um Vertrauen in das Matchmaking und die Progression zu sichern. Gerade für ein Spiel, das stark auf Koop-Dynamik setzt, ist das ein notwendiger Schritt.

Für die Branche ist das ein Musterbeispiel für moderne Service-Arbeit: kleine Updates, schnelle Reaktionszeit, klare Kommunikation. Kein großes Marketing-Feuerwerk, aber saubere Handwerksarbeit.