Latest

ARC Raiders Update 1.42.0: Phantom Targets Teil 2 ist da

Niklas Profile 2026
By
Niklas Bender
Niklas Profile 2026
ByNiklas Bender
Niklas Bender steht bei PlayFront für klare Analysen und unabhängigen Journalismus. Sein Fokus: die Dekonstruktion von PR-Floskeln und die schonungslose Analyse einer oft bequemen Community. Er...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare

ARC Raiders Live Update 1.42.0 ist da. Alle Fakten zu Phantom Targets Part 2, regionalen Map-Schedules und dem Fahrplan bis Frozen Trail.

Arc Raiders Frozen Trails

Embark Studios führt das narrative Event „Phantom Targets“ im Extraction-Shooter ARC Raiders fort. Das Live-Update 1.42.0 setzt direkt an den bisherigen Ereignissen an und schickt Spieler erneut ins Ödland Topside.

Kern der neuen Inhalte ist der zweite Teil des „Phantom Targets“-Projekts rund um die Figur Shani. Nach Auswertung der bisherigen Raider-Daten stehen fehlerhafte Wasp-Einheiten der ARC-Fraktion im Mittelpunkt. Diese Drohnen zeigen unnormale Flugmuster, stoßen neuartige Signale aus und bewegen sich gebündelt auf ein spezifisches Zielareal zu.

Das Update ist ohne Server-Downtime live gegangen.

  • Plattformen: PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S, GeForce Now.
  • Inhalte: Part 2 des Phantom-Targets-Events, neues Spieler-Projekt, „Tick Hunter“-Skinset.
  • Technischer Kern: Einführung von regionalen Zeitplänen für Map-Conditions statt globaler Rotation.
  • Gameplay & Audio: Überarbeitete Schrittakustik in Innenräumen, Bugfixes an Trefferzonen bei Großgegnern (Queen, Matriarch).

Live-Service nach Fahrplan statt Experimente

Embark Studios liefert exakt das ab, was die Roadmap verlangt. Keine großen Überraschungen. Keine unüberlegten Kurswechsel. Das schwedische Entwicklerstudio bedient das klassische Happening-Modell moderner Live-Service-Titel: Kleine narrative Brotkrumen halten die täglichen Spielerzahlen stabil, während der Blick auf den nächsten großen Inhaltsschnitt gerichtet bleibt.

Das Timing ist kalkuliert. Nach den soliden Quartalszahlen für Q2 2026 dient Update 1.42.0 vor allem als Brücke. Es überbrückt die Spanne bis zum 8. Oktober 2026, an dem mit Frozen Trail das nächste umfangreiche Inhalts-Update ansteht.

More Read

Arc Raiders Frozen Trails
ARC Raiders: „Frozen Trail“-Update erscheint am 8. Oktober
Arc Raiders Riven Tides
Arc Raiders im freien Fall: Spielerzahlen halbieren sich erneut
arc raiders release
ARC Raiders: Neuer PvE-Modus „Rebellion“ im China-Test

Echte Substanz bietet die regionale Anpassung der Karten-Bedingungen. Dass globale Rotationszeiten Spieler in bestimmten Zeitzonen systematisch bei Spezial-Events benachteiligten, war ein handwerklicher Fehler zum Launch. Die Korrektur war überfällig.

Update 1.42.0 bringt genau das, was im Change-Log steht: ein paar Lore-Häppchen, notwendige Balance-Korrekturen und ein frisches Cosmetics-Set.

Wer „ARC Raiders“ täglich spielt, nimmt die neuen Aufgaben für Shani mit. Neue Mechaniken oder spielverändernde Systeme fehlen. Wer auf den großen spielerischen Umbruch wartet, muss bis zum 8. Oktober warten.

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

Sony hält den PS6-Release weiter offen: Die Konsole verliert ihre Existenznotwendigkeit

Der PS6-Release bleibt ohne Termin. Sony-CEO Totoki bremst Erwartungen für 2027 wegen…

52 Kommentare

„It Happens on PS5“: Sony feiert sich selbst, die Fans feiern den Abschied

Sonys neue PS5-Kampagne geht nach hinten los. Warum Spieler wegen Digitalzwang und…

23 Kommentare

GTA 6: Neues Gameplay vor geplanter Netflix-Enthüllung geleakt

Ein neuer GTA 6 Leak enthüllt vor der Netflix-Show Gameplay mit Tank-Mechanik…

Keine Kommentare

You Might Also Like