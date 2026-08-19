ARC Raiders Update 1.42.0: Phantom Targets Teil 2 ist da

Embark Studios führt das narrative Event „Phantom Targets“ im Extraction-Shooter ARC Raiders fort. Das Live-Update 1.42.0 setzt direkt an den bisherigen Ereignissen an und schickt Spieler erneut ins Ödland Topside.

Kern der neuen Inhalte ist der zweite Teil des „Phantom Targets“-Projekts rund um die Figur Shani. Nach Auswertung der bisherigen Raider-Daten stehen fehlerhafte Wasp-Einheiten der ARC-Fraktion im Mittelpunkt. Diese Drohnen zeigen unnormale Flugmuster, stoßen neuartige Signale aus und bewegen sich gebündelt auf ein spezifisches Zielareal zu.

Das Update ist ohne Server-Downtime live gegangen.

Plattformen: PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S, GeForce Now.

PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X|S, GeForce Now. Inhalte: Part 2 des Phantom-Targets-Events, neues Spieler-Projekt, „Tick Hunter“-Skinset.

Part 2 des Phantom-Targets-Events, neues Spieler-Projekt, „Tick Hunter“-Skinset. Technischer Kern: Einführung von regionalen Zeitplänen für Map-Conditions statt globaler Rotation.

Einführung von regionalen Zeitplänen für Map-Conditions statt globaler Rotation. Gameplay & Audio: Überarbeitete Schrittakustik in Innenräumen, Bugfixes an Trefferzonen bei Großgegnern (Queen, Matriarch).

Live-Service nach Fahrplan statt Experimente

Embark Studios liefert exakt das ab, was die Roadmap verlangt. Keine großen Überraschungen. Keine unüberlegten Kurswechsel. Das schwedische Entwicklerstudio bedient das klassische Happening-Modell moderner Live-Service-Titel: Kleine narrative Brotkrumen halten die täglichen Spielerzahlen stabil, während der Blick auf den nächsten großen Inhaltsschnitt gerichtet bleibt.

Das Timing ist kalkuliert. Nach den soliden Quartalszahlen für Q2 2026 dient Update 1.42.0 vor allem als Brücke. Es überbrückt die Spanne bis zum 8. Oktober 2026, an dem mit Frozen Trail das nächste umfangreiche Inhalts-Update ansteht.

Echte Substanz bietet die regionale Anpassung der Karten-Bedingungen. Dass globale Rotationszeiten Spieler in bestimmten Zeitzonen systematisch bei Spezial-Events benachteiligten, war ein handwerklicher Fehler zum Launch. Die Korrektur war überfällig.

Update 1.42.0 bringt genau das, was im Change-Log steht: ein paar Lore-Häppchen, notwendige Balance-Korrekturen und ein frisches Cosmetics-Set.

Wer „ARC Raiders“ täglich spielt, nimmt die neuen Aufgaben für Shani mit. Neue Mechaniken oder spielverändernde Systeme fehlen. Wer auf den großen spielerischen Umbruch wartet, muss bis zum 8. Oktober warten.