Arc Raiders verschiebt nächstes „Expedition Project“ – und setzt den Spieler-Reset auf Anfang

Wenn Embark Studios eines kann, dann ist es Timing, nur eben nicht immer das gewünschte. Arc Raiders verschiebt den Start des nächsten „Expedition Project“, und zwar gleich um mehrere Tage. Für ein Live-Service-Spiel keine Katastrophe, aber deutlich genug, um die Community wachzurütteln. Denn mit dem neuen Termin kommt auch ein kompletter Progress-Wipe.

Arc Raiders Expedition startet nun am 17. Dezember

Kurz und schmerzlos: Die ursprünglich ab 15. Dezember geplante Öffnung des Expeditionsfensters wird nach hinten geschoben. Laut Embark startet die Anmeldephase nun am 17. Dezember, die eigentliche Abreise erfolgt am 22. Dezember. Wer auf den 20. gehofft hatte, bekommt also zwei zusätzliche Tage, je nachdem, wen man fragt, entweder zum Vorbereiten oder zum Verabschieden seines hart erarbeiteten Fortschritts.

In einem Social Media-Post erklärt das Studio, warum dieser Schritt nötig war. Details sind wie gewohnt knapp gehalten – Embark ist nicht gerade bekannt dafür, Entwicklungsdokumente mit dem Presseteam zu teilen. Der Tenor: Feinschliff, Stabilität, letzter Schliff an den Systemen. Branchen-Deutsch für „Wir brauchen mehr Zeit, es ist aber nichts Dramatisches“.

Progress-Reset: Was bleibt, was verschwindet

Der brisante Teil steht weiter unten im Beitrag und dürfte genau deshalb einigen Spielern erst auf den zweiten Blick auffallen: Der Expedition-Start setzt euren Progress praktisch auf Null. Betroffen sind:

Blaupausen

Skill-Tree

Level

Stash

Werkstatt

Crafting-Fortschritte

Heißt: Alles, was man sich im Rust Belt mühsam zusammengekratzt hat. Nicht angetastet werden dagegen die permanenten Progressionselemente wie zusätzliche Inventarslots, XP-Boni und Skillpunkte. Embark möchte also Reset und Langzeitbindung elegant miteinander verheiraten, ein Move, der im Extraktionsgenre mittlerweile häufiger vorkommt. Spiele wie Hunt: Showdown oder Escape from Tarkov kennen diesen Rhythmus nur zu gut.

📡 Attention, Raiders!

After a minor delay in the tunnels, the Expedition departure window will open on Dec 17; this is your Raider’s chance to roll out in the Caravan you’ve built and leave the Rust Belt behind.

Prepare to start a fresh new adventure with a brand new Raider, and… — ARC Raiders (@ARCRaidersGame) December 6, 2025

Was bedeutet das für Arc Raiders?

Dass Arc Raiders 2025 zu den meistgesuchten Games auf Google und zu den erfolgreichsten Titeln auf Steam gehört, hat einen einfachen Grund. Die Mischung aus sozialem Chaos, improvisierten Allianzen und massiven Apex-Maschinen funktioniert. Eine Expedition, die Spieler auf Null setzt, ist da weniger Rückschritt als bewusstes Design, und ein Test, wie stabil die Spielerbindung wirklich ist.

Der kleine – aber deutliche – Verzug zeigt auch, dass Embark sein Live-Service-Gerüst erst noch festzurrt. Der Hype trägt das Projekt bislang problemlos, doch Expeditionen sind gewissermaßen die Feuertaufe, die zeigen, ob der Shooter langfristig funktioniert oder nur ein Trendmoment erwischt hat.

Mit dem neuen Termin erwartet uns eine Expedition, die sowohl Belohnungen als auch Unsicherheit verspricht, ein typischer Arc Raiders-Mix also. Ob der große Reset für frischen Wind sorgt oder eher Frust auslöst, zeigt sich ab 22. Dezember, wenn die Karawanen in Richtung Unbekanntes aufbrechen.