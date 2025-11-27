Arc Raiders: Wie ein halbblinder Hahn das Sci-Fi-Setting erobert

Man erwartet viel in einem Sci-Fi-Shooter wie Arc Raiders: Drones, Laser, Loot. Was man nicht erwartet: einen Hahn, der wirkt, als wäre er versehentlich in die falsche Simulation gefallen. Und trotzdem ist Scrappy heute einer der sympathischsten Charaktere im Spiel, was bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass der Kerl nicht mal richtig geradeaus gucken kann.

Dass Arc Raiders inzwischen über sieben Millionen Einheiten verkauft hat, ist stark. Aber dass ein einäugiger Vogel das Marketing der Spieler übernimmt? Das ist fast beeindruckender.

Vom Crash-Zoom-Call zum Kulttier

Die Geschichte beginnt – natürlich – in einem Zoom-Meeting. Während Johan, 3D Artist, versucht, seriös zu wirken, marschieren plötzlich die Hühner seiner Eltern durch das Bild. Ein Hahn bleibt hängen: Håkan. Tapsig, freundlich, blind auf einem Auge. Ein Tier, das nicht mal in seinem eigenen Futternapf klar kam, aber offenbar großes Talent dafür hatte, Menschen aus Konzepten zu bringen.

Johan fand ihn so charmant, dass er ihn kurzerhand einscannte und als kleinen Insider ins Spiel warf. In frühen Builds sprintete eine unfertige Hühner-Skulptur durch die Cantina, ein Anblick, der jede Immersion zerstörte, aber dafür die Stimmung hob. Kurz: Niemand brauchte diesen Hahn. Aber jeder liebte ihn.

Wenn Notlösungen Kultstatus bekommen

Der eigentliche Durchbruch kam, als das Team dringend ein Objekt brauchte, das nach Raids Ressourcen ausgibt. Die Vorschläge waren solide, aber langweilig: Roboter. Kisten. Katzen. Dann wurde es kreativ: Roboterkatzen. Das Problem: Alles zu aufwendig. Die Deadline lachte schon aus der Ferne.

Und dann stellte jemand die Frage, die man normalerweise nicht hört, wenn man ein AAA-Spiel baut: „Hatten wir nicht irgendwo einen Hahn rumliegen?“

Das war der Moment. Der Rest ist Geschichte. Aus dem Übergangsmodell wurde ein fester Bestandteil von Arc Raiders. Nicht, weil es geplant war, sondern weil es funktionierte. Und weil das Team irgendwann gemerkt hat, dass niemand Scrappy ersetzen will.

Scrappy ist somit nicht nur ein Gag. Er ist ein Reminder, dass selbst in Welten voller Maschinen und Bedrohungen Platz für kleine, schräge Ideen ist. Er bricht das Setting nicht, er erdet es. Mit einem Auge, das in die falsche Richtung schaut, aber mit dem Herzen in die richtige.

Arc Raiders bietet solide Action und starke Zahlen, aber Scrappy zeigt, dass Charakter oft aus den Dingen entsteht, die man nicht planen kann. Zugleich ist es eine dieser Geschichten, über die man nach einem Release schmunzeln kann. Wenn ihr ihn seht: Grüßen. Oder zumindest kurz lachen. Beides passt.