Arcadegeddon bekommt umfassendes Inhalts-Update 1.2.0

Um ihm zur Seite zu springen, muss der Spieler einige Top-Arcade-Titel meistern, die Gilly zu einer Art Superspiel zusammengefügt hat, um FFC ein Schnippchen zu schlagen. Doch Vorsicht: Fun Fun Co. hat das Spiel gehackt und mit einem Virus infiziert, gegen den der Spieler in verschiedenen Formen kämpfen muss.

In Arcadegeddon 1.2.0 kann der Spieler Gilly, dem Besitzer einer lokalen Spielhalle, noch mehr unterstützen. Dieser versucht, sein Geschäft vor dem gesichtslosen Megakonzern Fun Fun Co. zu retten, der Gillys Spielhalle übernehmen will.

