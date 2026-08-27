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Arizona Sunshine schaltet auf Third-Person: Jetzt schießt Buddy mit

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Vertigo Games zeigt neuen Gameplay-Trailer zu Arizona Sunshine: Third-Person-Action, lokaler Split-Screen-Koop und spielbarer Hund Buddy. Alle Details!

Arizona Sunshine 2

Vertigo Games bringt den Zombie-Kult zurück – „Arizona Sunshine“ zeigt sich auf der gamescom, diesmal aus der Verfolgerperspektive und mit Split-Screen.

Der frische Gameplay-Trailer zeigt Protagonist Sunny und seinen Hund Buddy komplett von hinten. Das verändert die Dynamik spürbar. Wer dachte, die „Freds“ genannten Horden wären aus der Nähe harmlos, sieht sich getäuscht. Nahkämpfe wirken direkter, Schießereien wuchtiger.

Der humorvolle Ton von Synchronsprecher Sky Soleil bleibt erhalten. Die Optik wirkt durch den Perspektivenwechsel aufgeräumt. Es fühlt sich anders an als der VR-Ursprung. Aber nicht schlechter.

Koop-Chaos auf der Couch

Online-Koop ist Standard. Lokaler Split-Screen auf einer Konsole dagegen fast ausgestorben. Vertigo Games baut das Feature trotzdem ein. Ein Mitspieler übernimmt auf Wunsch direkt die Steuerung von Hund Buddy. Der Vierbeiner spürt Vorräte auf und beißt Untoten in die Kehle. Das verspricht chaotische Abende im Wohnzimmer. Ein braver Hund schadet nie. Erst recht nicht in der Apokalypse.

Zusätzlich läuft eine Wishlist-Community-Challenge. Wer das Spiel auf Steam, Epic, PlayStation 5 oder Xbox Series X|S auf die Wunschliste setzt, schaltet gemeinsam Ingame-Skins frei. Den Anfang macht ein K-9-Outfit für Sunny.

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Der Wechsel auf Third-Person gibt der Serie einen vollkommen neuen Anstrich, ohne den schwarzen Humor zu opfern. Split-Screen und die spielbare Hundemechanik sind echte Kaufargumente für Koop-Fans. Bleibt abzuwarten, ob das Trefferfeedback über die volle Spielzeit trägt. Die Anzeichen stehen gut.

Split-Screen im Jahr 2026 und ein spielbarer Kampfhund: Ist der Wechsel auf Third-Person genau das, was die Reihe gebraucht hat, oder vermisst ihr schon jetzt das Mittendrin-Gefühl der Ego-Perspektive?

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