ARK: Lost Colony – Epischer Anime-DLC für ARK: Survival Ascended

ARK: Survival Ascended erhält seine erste große kanonische Erweiterung – und die hat es in sich! Entwickler Studio Wildcard und Publisher Snail haben ARK: Lost Colony angekündigt, ein DLC, das nicht nur neue Spielmechaniken und Gebiete, sondern auch filmreife Anime-Sequenzen mitbringt. Die Veröffentlichung ist für November geplant, der Preis liegt bei 29,99 Euro, und Vorbestellungen starten im Juni.

MAPPA bringt Anime-Magie in die ARK-Welt

Eines der größten Highlights von ARK: Lost Colony sind die Anime-Sequenzen, die von keinem Geringeren als dem renommierten Studio MAPPA (Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, Chainsaw Man) produziert werden. Diese in Kinoqualität animierten Szenen sollen die epische Geschichte von Mei Yin und den anderen bekannten ARK-Charakteren weiterführen. Fans dürfen sich auf die Stimme der Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh freuen, die erneut in die Rolle von Mei Yin schlüpft. Auch Madeleine Madden (Das Rad der Zeit) als Helena Walker und Auli’i Cravalho (Vaiana) als Meeka sind mit dabei. Weitere Synchronsprecher werden noch enthüllt.

In ARK: Lost Colony verschlägt es die Spieler in die trostlosen Weiten von Arat Prime, dem mysteriösen Ursprungsort der ARKs. Doch dort gibt es kein intelligentes Leben mehr – stattdessen herrscht ein erbitterter Krieg zwischen verderbten, elementaren Fraktionen, die das Schicksal von ARK: Extinction rückgängig machen wollen. Mei Yin führt die Spieler auf eine gefährliche Reise ins Herz dieser dunklen Welt, wo sie nicht nur ums Überleben kämpfen, sondern auch neue „Lost“-Fähigkeitenbäume freischalten, exotische Kreaturen zähmen und mächtige, verfluchte Ausrüstung herstellen können.

Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft

Das DLC schlägt eine erzählerische Brücke zwischen ARK: Extinction, ARK: Genesis und dem kommenden ARK II. Fans können sich auf ein tiefgehendes Abenteuer mit emotionaler Story, komplexen Spielmechaniken und beeindruckender Anime-Inszenierung freuen.

ARK: Survival Ascended ist derzeit im Early Access für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam erhältlich. Wer sich die erste große Erweiterung sichern möchte, kann ab Juni vorbestellen – es sieht ganz so aus, als würde das ARK-Universum noch epischer als je zuvor!