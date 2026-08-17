Arknights: Endfield erobert die Gamescom mit experimentellen Ständen

Gryphline vergrößert die Präsenz für „Arknights: Endfield“ auf der kommenden Gamescom 2026 spürbar und schlägt gleichzeitig auf dem PC den wichtigsten Brückenpfeiler ein. Das Anime-Strategie-RPG belegt in Halle 8.1 direkt zwei nebeneinanderliegende Stände (B012 und B021).

Zweifacher Messeauftritt in Halle 8.1

Der erweiterte Messeauftritt setzt voll auf visuelle Dominanz und Interaktion. Riesige Boss-Statuen und Panorama-LED-Displays bilden das Zentrum der beiden Flächen. Neben Foto-Stationen und einer eigenen Bühne für Entwickler-Talks sowie Live-Auftritte steht vor allem das Selberspielen im Vordergrund.

In der Messe-Demo geht es direkt in den Boss-Kampf. Spieler treten wahlweise gegen Triaggelos, Nefarith oder Alleikhreos an. Wer die Zielzeit knackt, nimmt eine Perlica-Tasche mit. Die Zeiten fließen zudem auf ein Live-Leaderboard ein, über das man sich für das tägliche Speedrun-Finale auf der Hauptbühne qualifizieren kann.

Für Messebesucher gibt es zusätzlich eine Stempel-Jagd. Wer die vier Stationen aus Foto-Spot, Boss-Challenge, Social-Share und Umfrage absolviert, nimmt an einer Verlosung teil und sichert sich Merch. Wer im Cosplay erscheint, bekommt am Stand direkt ein Extra-Geschenk.

Steam-Release rückt näher

Der Release der Steam-Seite war längst überfällig. Bisher war das Spiel auf dem PC primär über den eigenen Launcher und den Epic Games Store verfügbar.

Mit dem Start der Store-Page hat Gryphline ein Wishlist-Event gestartet. Erreichen die Wunschlisten bestimmte Meilensteine, schaltet die Community Ingame-Belohnungen wie Währung, Upgrade-Materialien und einen exklusiven Profilrahmen für den globalen Launch frei. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für die Steam-Version fehlt allerdings noch.

Der doppelte Messestand zeigt, wie viel Druck der Publisher hinter den Titel setzt. Das ist ein gutes Zeichen für die Pflege des Spiels. Der Wechsel bzw. die Erweiterung auf Steam war die einzig richtige Entscheidung. Viele PC-Spieler verweigern reine Drittanbieter-Launcher konsequent. Jetzt muss Gryphline nur noch liefern und das finale Launch-Datum für Valve-Plattform nennen.

Setzt ihr „Arknights: Endfield“ direkt auf eure Steam-Wunschliste oder habt ihr den Titel auf dem PC ohnehin schon über den Publisher-Launcher gespielt?