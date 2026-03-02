Latest

Arknights: Endfield – Erste Kurskorrektur mit Version 1.1 angekündigt

Arknights: Endfield bekommt am 12. März Version 1.1. Neue Operator, Hydro-Industrie & QoL-Updates. Lukas Neumann analysiert, ob das Gratis-Update den Grind besiegt.

Arknights Endfield

Gryphline drückt aufs Tempo: Nur kurz nach dem globalen Launch im Januar steht mit „Old Deep Water Dies“ die erste große Erweiterung für Arknights: Endfield an. Kostenloser Content ist nett, aber die wirklich spannende Nachricht steckt in den Details der System-Updates.

Ein Spiel hat eine fantastische Welt, aber die Bedienung fühlt sich an, als würde man versuchen, mit Fäustlingen Klavier zu spielen. Arknights: Endfield hatte zum Start genau dieses Problem – viel Potenzial, aber teils sperrige Mechaniken. Mit Version 1.1 am 12. März reagiert Gryphline nun auffällig schnell auf das Feedback der Community.

Hydro-Industrie statt Energie-Frust

Das Herzstück von Endfield ist der Mix aus RPG und Fabrik-Automatisierung. Dass Gryphline mit der Hydro-Industrialisierung ein System einführt, das ohne das oft knappe Stromnetz auskommt, ist ein strategisch kluger Schachzug. Wer bisher fluchend Kabel gezogen hat, bekommt mit den Hydro Mining Rigs und Wasserleitungen endlich eine echte Alternative für das Ressourcen-Management.

Besonders kritisch beäugt wurde zum Launch die Steuerung, vor allem mit dem Controller. Hier liefert das Studio jetzt die nötige Präzision. Dass Stromverbindungen nicht mehr bei jedem Dialog abreißen und man Gebäude endlich per Shortcut verschieben kann, sind keine „Features“, sondern willkommene Reparaturarbeiten an der User Experience.

Neue Operator: Mehr als nur Waifu-Power?

Mit Tangtang und Rossi kommen zwei 6-Sterne-Operator ins Spiel, die spielmechanische Lücken füllen:

  • Tangtang (Caster): Ihr Crowd-Control-Ulti „DA CHIEF SEES YOU!“ friert Bosse ein. Das ist ein taktischer Voreil für schwere Encounters.
  • Rossi (Guard): Sie wandelt Arts-Schaden in Defensiv-Debuffs um. Das macht sie zum Pflicht-Pick für physische Teams, die bisher oft an gepanzerten Mauern hängen blieben.

Dass Gryphline zusätzlich die Drop-Raten für AIC-Quotas rückwirkend anpasst und ein Kit zur gezielten Stat-Optimierung von Endgame-Gear einführt, zeigt: Man hat verstanden, dass purer Grind ohne Fortschrittsgefühl die Spieler vertreibt.

Gryphline liefert hier keinen bloßen Content-Drop, sondern eine dringend nötige Politur. Die Erhöhung der Gratis-Pulls und die Optimierung des RNG-Faktors beim Gear-Crafting sind direkte Zugeständnisse an die Spielerbasis. Es klingt, als ob hier nicht nur Zahlen geschoben werden, sondern das Fundament für die bereits angekündigte Version 1.2 zementiert wird.

Was meint ihr: Reichen diese Quality-of-Life-Updates aus, um euch langfristig auf Talos-II zu halten, oder ist das Kern-Gameplay noch zu repetitiv?

