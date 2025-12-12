Latest

Arknights: Endfield startet im Januar – Ein neues Kapitel im Grenzland von Talos-II

Arknights: Endfield erscheint am 22. Januar 2026 für PS5, PC & Mobile. Taktik, Story & Basenbau im 3D-Strategie-RPG warten auf Fans.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Arknights Endfield

GRYPHLINE hat heute offiziell den Veröffentlichungstermin für Arknights: Endfield bekanntgegeben. Dad 3D-Strategie-RPG im beliebten Arknights-Universum erscheint am 22. Januar 2026 weltweit für PlayStation 5, PC und Mobilgeräte.

Die Ankündigung fiel im Rahmen der diesjährigen Game Awards und wurde von einem energiegeladenen Trailer begleitet, der die Performance von OneRepublics Song Give Me Something mit filmischen Szenen aus der Welt von Talos-II verband.

Der Trailer vermittelt einen ersten Eindruck davon, wie Arknights: Endfield strategische Kämpfe, Erkundung und die charakteristische Grenzland-Atmosphäre zusammenführt, alles im Stil eines Musikvideos. Die Kombination aus stilisierter Grafik, Licht- und Partikeleffekten unterstreicht die epische Dimension der neuen Storyline.

Beta-Test gibt Ausblick auf Gameplay-Feinschliff

Bereits vor dem offiziellen Start hatten Spieler die Möglichkeit, im zweiten Beta-Test tief in Arknights: Endfield einzutauchen. Das Testevent bot eine überarbeitete Storyline mit neuen Zwischensequenzen, erweiterte Echtzeit-Kampfmechaniken und eine brandneue Region zum Erkunden. Die Entwickler nutzten das Feedback der Community gezielt, um Balancing, Animationen und taktische Features zu verbessern.

Die Kombination aus Basenbau, Erkundung und strategischen Echtzeitgefechten hebt Arknights: Endfield klar von bisherigen Titeln im Arknights-Universum ab. Spieler befehligen Teams von bis zu vier Operatoren und müssen Elementar-Synergien sowie Fähigkeiten geschickt kombinieren, um in den rasanten Kämpfen zu bestehen.

Globaler Launch nach Rekord-Vorregistrierungen

Die Veröffentlichung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Spiel weltweit bereits über 30 Millionen Vorregistrierungen erreicht hat. Die Vorfreude auf das Free-to-Play-Spiel mit In-Game-Käufen ist damit enorm, was die wachsende internationale Dynamik von Arknights: Endfield unterstreicht.

Für Fans des Universums bedeutet der Start von Arknights: Endfield nicht nur neue taktische Herausforderungen, sondern auch ein erweitertes Story-Erlebnis in einer Welt, die auf Erkundung und strategische Tiefe setzt. Es bleibt spannend zu sehen, wie GRYPHLINE das Feedback der Community langfristig in Updates und Events einfließen lässt.

