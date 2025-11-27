Arknights: Endfield startet in die „Beta Test II“-Phase – 50–60 Stunden Content & PS5-Betatest

Wenn ein Studio kurz vor Release noch einmal richtig aufdreht, ist das meist ein gutes Zeichen. Arknights: Endfield macht genau das: Der zweite geschlossene Betatest steht unmittelbar bevor und bringt nicht nur frische Inhalte, sondern eine deutlich überarbeitete Spielerfahrung.

Für Fans der Serie – oder alle, die einen neuen taktischen RPG-Hybrid im Blick haben – könnte das der Moment sein, bei dem man genauer hinschaut. PS5-Besitzer sollten sich daher den 12. Dezember vormerken,

Überarbeitete Story, neue Region – und spürbare Konsequenzen

Der „Beta Test II“ beginnt zunächst am 28. November für PC und Mobilgeräte. Und diesmal geht es nicht um ein paar kleine Anpassungen. Die Story wurde vollständig neu aufgebaut, samt frischer Cutscenes und Dialoganimationen. Entscheidungen sollen sichtbare Auswirkungen haben, ein Punkt, der im ersten Test noch deutlich zu kurz kam.

Mit Wuling kommt außerdem ein komplett neues Gebiet ins Spiel. Die Region verbindet futuristische Architektur mit östlichen Einflüssen, ein Setting, das sich bewusst von früheren Schauplätzen abhebt. Wie groß das Gebiet ausfällt, verrät das Studio nicht, aber laut Entwickler sollen insgesamt 50 bis 60 Stunden spielbare Inhalte bereitstehen. Für eine Beta ist das ungewöhnlich umfangreich und zeigt, wie weit die Entwicklung schon ist.

Neues Kampfsystem, frische Operatoren und eine stärkere taktische Note

Auch im Kampf wurde kräftig geschraubt. Neun neue Operatoren erweitern die Auswahl, darunter drei Sechs-Sterne-Charaktere: Ardelia, Last Rite und Pogranichnik. Das Team hat Kombofähigkeiten überarbeitet, Bosskämpfe neu justiert und Skills klarer strukturiert, damit man besser versteht, wann welche Fähigkeit wirklich wirkt.

Interessant für Fans von Aufbausystemen. Der Automated Industry Complex (AIC) wird weiter ausgebaut. Man kann Fabriken erweitern, Gegenstände craften und verschiedene Hilfsfunktionen wie Foto-Modus, Teamguides oder Kisten-Scanner ausprobieren. Es wirkt wie ein Schritt hin zu mehr Eigenständigkeit – weg von reiner Missionsabfolge, hin zu einem Sandbox-Gefühl.

PS5-Techniktest im Dezember, ein wichtiger Schritt für das Crossplay-Versprechen

Während PC- und Mobile-Spieler sich schon bald einloggen dürfen, müssen PlayStation-Nutzer noch bis zum 12. Dezember warten. Dann startet der „PS5 Technical Test“, der identischen Content bietet. Eine gute Gelegenheit zu prüfen, ob das Cross-Device-Konzept wirklich hält, was versprochen wird. Daten sollen zwischen PC und Mobile synchronisierbar sein, eine PS5-Synchronisierung wurde noch nicht final bestätigt.

Der Test unterstützt mehrere Sprachen, darunter Englisch, Japanisch, Koreanisch, Mandarin, Spanisch und Russisch. Ein Enddatum steht noch aus, und weil es ein kompletter Wipe-Test ist, werden alle Fortschritte nach Ende gelöscht.

Am Ende bleibt die Frage: Wie nah ist Arknights: Endfield wirklich am Release 2026 – und wie sehr beeinflusst dieser umfangreiche Test die finale Qualität?