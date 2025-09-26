Arknights: Endfield startet PS5-Pre-Registration – neuer Trailer zeigt Gameplay

Mit Arknights: Endfield wagt sich das bekannte Franchise erstmals auf die PS5 und verlässt die Grenzen des klassischen Tower-Defense-Formats. Ab sofort können sich Spieler über den PlayStation Store für den kommenden Release vorregistrieren, und damit frühzeitig ihre Unterstützung sichern. Gleichzeitig veröffentlichte Publisher GRYPHLINE einen neuen Gameplay-Trailer, der erstmals die Prolog-Kapitel auf Sonys Konsole zeigt.

Das Spiel soll Anfang 2026 weltweit für PS5, PC und mobile Geräte erscheinen und markiert damit den nächsten großen Schritt für die Marke, die bislang vor allem im Mobile-Sektor eine riesige Fanbase aufgebaut hat.

Talos-II: Eine Welt voller Gefahren und Möglichkeiten

Arknights: Endfield entführt Spieler nach Talos-II, eine unwirtliche Welt, die zwischen expandierenden Kolonien und unberührten Wildlanden pendelt. Während die ersten Siedler noch ums nackte Überleben kämpfen, geht es im neuen RPG nicht nur um taktische Kämpfe in Echtzeit, sondern auch um den Aufbau von Infrastruktur.

Das sogenannte Automated Industry Complex (AIC)-System erlaubt es, Produktionslinien einzurichten, Ressourcen zu sammeln und damit das Fundament für die Expansion zu legen. Wer die Tower-Defense-Wurzeln kennt, wird überrascht sein, wie viel Wert diesmal auf Erkundung, Basisbau und langfristige Planung gelegt wird.

Mehr als nur Fanservice

Die Entscheidung, Arknights: Endfield direkt auf Konsolen zu bringen, zeigt deutlich, dass GRYPHLINE über den Mobile-Markt hinausdenkt. Für PS5-Spieler bedeutet das: Zum ersten Mal lässt sich die Mischung aus Echtzeit-Action und Strategie in einer technisch aufwändigeren Umgebung erleben – inklusive der für das Franchise typischen Operator-Charaktere.

Ob die Balance zwischen RPG-Elementen, Basisbau und Kämpfen am Ende aufgeht, bleibt abzuwarten. Doch schon jetzt ist klar: Das Projekt will mehr sein als ein Spin-off. Stattdessen könnte es Arknights in eine neue Ära führen, die den bisherigen Erfolg noch einmal auf eine breitere Basis stellt.

Die Pre-Registration ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt – vor allem für Fans, die schon lange auf ein größeres Arknights-Projekt gehofft haben. Die große Frage bleibt: Kann Endfield auch jene Spieler überzeugen, die bisher mit dem Franchise wenig zu tun hatten?