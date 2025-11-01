Arknights: Endfield – Zweite Beta mit neuem Story-Kapitel und überarbeitetem Kampfsystem angekündigt

GRYPHLINE hat den Startschuss für die zweite geschlossene Beta von Arknights: Endfield gegeben, dem 3D-RPG-Spin-off im beliebten Arknights-Universum. Ab dem 28. November können Spieler auf PC, iOS und Android die neue Testphase erleben. Wer dabei sein möchte, kann sich ab sofort über die offizielle Website anmelden und den Rekrutierungsfragebogen ausfüllen.

Was zunächst wie eine weitere Testrunde klingt, ist tatsächlich ein großer Schritt für das Projekt: Die Entwickler sprechen von einer komplett überarbeiteten Story, einem frisch designten Kampfsystem und einer völlig neuen Region. Dazu kommt ein neuer Trailer und ein Entwickler-Livestream, in dem Producer Light Zhong und Level Designer RUA spannende Einblicke geben.

Mehr als nur ein Update: Eine neue Ära für Endfield

Inhaltlich geht GRYPHLINE dieses Mal all-in. Die Story wurde „von Grund auf neu aufgebaut“, inklusive überarbeiteter Cutscenes, Dialoge und Entscheidungspfade, die sich auf den Verlauf der Geschichte auswirken. Das Testgebiet „Wuling“ verbindet fernöstliche Architektur mit futuristischen Sci-Fi-Elementen, ein Mix, der visuell wie spielmechanisch deutlich ambitionierter wirkt als im ersten Test.

Auch spielerisch ändert sich einiges. Neun neue Operatoren, darunter drei Sechs-Sterne-Charaktere – Ardelia, Last Rite und Pogranichnik – erweitern das Team. Das Kampfsystem selbst soll nun flüssigere Kombos, bessere Bosskämpfe und klarere Rollenverteilungen zwischen den Einheiten bieten. Gleichzeitig baut GRYPHLINE das Factory-System weiter aus. Spieler können ihre Automated Industry Complex (AIC) ausbauen, Gegenstände herstellen und sogar im Fotomodus die eigene Basis dokumentieren.

Fortschritt mit Wipe, aber ohne Grenzen

Wie bei vielen Betas üblich, werden die Daten nach dem Test vollständig gelöscht. Dennoch erlaubt Endfield diesmal plattformübergreifendes Spielen. Fortschritte lassen sich zwischen PC und Mobile synchronisieren, solange derselbe GRYPHLINE-Account verwendet wird. Unterstützt werden mehrere Sprachen, darunter Englisch, Japanisch, Koreanisch, Mandarin, Spanisch und Russisch.

Wer sich bereits jetzt registriert, kann sich auf Community-Belohnungen freuen, etwa den fünf-Sterne-Operator Snowshine oder Ingame-Tickets, sobald die Marke von fünf Millionen Followern erreicht ist.

Arknights: Endfield positioniert sich irgendwo zwischen Aufbau-Simulation, Echtzeitstrategie und RPG. Spieler steuern ein Team aus bis zu vier Operatoren gleichzeitig und kombinieren deren Fähigkeiten zu taktischen Synergien. Der erste technische Test im Frühjahr 2024 war vielversprechend, aber noch experimentell. Mit Beta II deutet alles darauf hin, dass GRYPHLINE nun eine klarere Richtung eingeschlagen hat, mit mehr Fokus auf Story, Tiefe und technische Stabilität.

Wenn alles nach Plan läuft, erscheint Arknights: Endfield 2026 für PS5, PC und Mobile. Bis dahin bleibt spannend, ob die zweite Beta wirklich zeigt, wie viel Potenzial in dieser neuen Welt steckt, oder ob Endministrators (so nennt das Spiel seine Spieler) noch länger auf den großen Durchbruch warten müssen.