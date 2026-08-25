Latest

Arma 4 bringt den Singleplayer zurück: Bohemia bricht das Schweigen zur Serien-DNA

Niklas Profile 2026
By
Niklas Bender
Niklas Profile 2026
ByNiklas Bender
Niklas Bender steht bei PlayFront für klare Analysen und unabhängigen Journalismus. Sein Fokus: die Dekonstruktion von PR-Floskeln und die schonungslose Analyse einer oft bequemen Community. Er...
Follow:
2 Min Read
Keine Kommentare
Arma Reforger

Bohemia Interactive nutzt „Arma Reforger“ als technisches Versuchslabor auf der Enfusion-Engine und strich dafür den Singleplayer komplett. Eine klare Ansage auf der Gamescom Dev stellt nun fest: Arma 4 wird wieder eine vollwertige Singleplayer-Erfahrung bieten.

Ein Jahr Stillstand wegen Enfusion-Technik und PR-Schulden

Der Release von „Arma Reforger“ im Mai 2022 endete im Fiasko. Die neue Enfusion-Engine war unfertig, die Spielerzahlen brachen auf ein Tief von 500 gleichzeitigen Nutzern ein. Das Studio verhob sich an einer dreiseitigen Roadmap, die versprochene Features nicht rechtzeitig lieferte.

Bohemia zog die Notbremse. Ein Feature-Stopp folgte, Entwicklungsressourcen wurden für Bugfixing und Stabilität gebündelt. Erst der Release der Version 1.0 Ende 2023 brachte die Wende. Im März 2026 erreichte „Arma Reforger“ nach dem PlayStation-Launch ein Rekordhoch von 25.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam.

„Wir wussten, dass das Produkt nicht richtig funktionierte, also haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht, geprüft, welche Funktionen fehlten, an allem gearbeitet und eine großartige, umfassende Roadmap veröffentlicht. Wir haben uns ein Jahr Zeit gegeben, um das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Wir haben weiter am Produkt gefeilt. Wir haben eine dreimonatige Intensivphase durchgeführt, in der sich alle ausschließlich darauf konzentriert haben, das Spiel zu verbessern. Aber es fühlte sich immer noch nicht richtig an.“

Ein ehrliches Eingeständnis!

Die Vier-Pfeiler-Strategie für den Nachfolger

Executive Producer Natalia Agafonova bestätigte das finale Ziel für den nächsten Hauptteil. „Arma Reforger“ diente rein der Erprobung von Engine, Modding-Tools und Multiplayer. „Arma 4“ übernimmt diese Basis und ergänzt das fehlende Fundament.

More Read

Dayz Badlands
DayZ Badlands setzt auf extreme Hitze und neue Überlebensmechaniken
Dayz 2 Artwork
Dayz 2 ist offiziell in Arbeit – Bohemia meldet Markenschutz an
Arma Reforger
ARMA Reforger: Singleplayer-Kampagne hat endlich einen Termin

Arma besteht für das Studio aus vier Säulen: Multiplayer, Singleplayer, Editor und Modding. Sämtliche Systeme sollen im Hauptwerk wieder ab Tag eins gebündelt werden. Der Ausflug in reine Multiplayer-Gefilde bleibt ein Reforger-Experiment.

„Arma Reforger“ war das kostenpflichtige Versuchskaninchen für die Enfusion-Engine. Die Quittung gab es per Spieler-Exodus. Erst das offengelegte Versagen zwang Bohemia zur Kurskorrektur. Dass „Arma 4“ wieder Singleplayer-Inhalte liefert, ist kein Bonus. Es ist die Grundvoraussetzung, um den Namen der Serie weiterzutragen.

TAGGED:
VIA:Insider-Gaming
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

GTA 6 Preisverfall: Amazon senkt Vorbesteller-Preis der PS5-Boxversion auf 63 EUR

GTA 6 gibt es bei Amazon für die PS5 bereits für 63,20…

11 Kommentare

GTA 6-Leaks eskalieren: Hacker fordern absurde Lauch-Demo vor Rockstar Games Büros

Neue Leaks zu GTA 6: Die Hackergruppe Cyberleek monetarisiert Daten und fordert…

Keine Kommentare

Once Human stürmt die Konsolen mit 120 FPS und vollem Cross-Save

Once Human kommt am 25. August auf Konsolen. Alle Infos zu 4K,…

3 Kommentare

You Might Also Like