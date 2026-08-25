Arma 4 bringt den Singleplayer zurück: Bohemia bricht das Schweigen zur Serien-DNA

Bohemia Interactive nutzt „Arma Reforger“ als technisches Versuchslabor auf der Enfusion-Engine und strich dafür den Singleplayer komplett. Eine klare Ansage auf der Gamescom Dev stellt nun fest: Arma 4 wird wieder eine vollwertige Singleplayer-Erfahrung bieten.

Ein Jahr Stillstand wegen Enfusion-Technik und PR-Schulden

Der Release von „Arma Reforger“ im Mai 2022 endete im Fiasko. Die neue Enfusion-Engine war unfertig, die Spielerzahlen brachen auf ein Tief von 500 gleichzeitigen Nutzern ein. Das Studio verhob sich an einer dreiseitigen Roadmap, die versprochene Features nicht rechtzeitig lieferte.

Bohemia zog die Notbremse. Ein Feature-Stopp folgte, Entwicklungsressourcen wurden für Bugfixing und Stabilität gebündelt. Erst der Release der Version 1.0 Ende 2023 brachte die Wende. Im März 2026 erreichte „Arma Reforger“ nach dem PlayStation-Launch ein Rekordhoch von 25.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam.

„Wir wussten, dass das Produkt nicht richtig funktionierte, also haben wir eine Bestandsaufnahme gemacht, geprüft, welche Funktionen fehlten, an allem gearbeitet und eine großartige, umfassende Roadmap veröffentlicht. Wir haben uns ein Jahr Zeit gegeben, um das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Wir haben weiter am Produkt gefeilt. Wir haben eine dreimonatige Intensivphase durchgeführt, in der sich alle ausschließlich darauf konzentriert haben, das Spiel zu verbessern. Aber es fühlte sich immer noch nicht richtig an.“

Ein ehrliches Eingeständnis!

Die Vier-Pfeiler-Strategie für den Nachfolger

Executive Producer Natalia Agafonova bestätigte das finale Ziel für den nächsten Hauptteil. „Arma Reforger“ diente rein der Erprobung von Engine, Modding-Tools und Multiplayer. „Arma 4“ übernimmt diese Basis und ergänzt das fehlende Fundament.

Arma besteht für das Studio aus vier Säulen: Multiplayer, Singleplayer, Editor und Modding. Sämtliche Systeme sollen im Hauptwerk wieder ab Tag eins gebündelt werden. Der Ausflug in reine Multiplayer-Gefilde bleibt ein Reforger-Experiment.

„Arma Reforger“ war das kostenpflichtige Versuchskaninchen für die Enfusion-Engine. Die Quittung gab es per Spieler-Exodus. Erst das offengelegte Versagen zwang Bohemia zur Kurskorrektur. Dass „Arma 4“ wieder Singleplayer-Inhalte liefert, ist kein Bonus. Es ist die Grundvoraussetzung, um den Namen der Serie weiterzutragen.